【旺角警署】女談判專家「說教式」遊說對峙緩和　深宵一句形勢轉

旺角警署外連續六晚都有示威者叫囂，警方今日在例行記者會上表示，昨晚派出女談判專家游說約1小時，認為有助緩和氣氛，成功令部分人士和平散去。昨晚談判專家以「說教式」勸示威者離開時，都被報以噓聲，或以粗言辱罵，未見有大量群眾離開，不過現場的對抗性的確有所緩和。 正當旺角氣氛稍為不息時，談判專家一句：「我見人唔少人走咗，亦無人射鐳射光，你哋做得好好呀。」示威者情緒頓時被觸動，旺角再一次嘈吵起來。至深夜時，談判專家仍未能說服所有示威者離開，最終需要防暴清場，旺角才回復平靜。

警方昨晚派出談判專家，以「說教式」游說示威者離開。（資料圖片）

警察公共關係科總警司謝振中表示，昨日旺角警署外連續第六晚有示威者聚集，報案室需暫停服務，期間示威者射鐳射光及以路障堵路，警方約晚上10時半派出談判專家游說約1小時。

「警察驅散時嚟拘捕你，值得咩？」

據警方播出昨晚的播放片段，一名女談判專家昨晚在旺角警署高層位置，用揚聲器向街外的示威者稱：「西洋菜南街一帶市民，請用你哋個心去諗清楚，如警察驅散時嚟拘捕你，值得咩？你哋最好的選擇係立即馬上離開」、「其實依家好夜喇」、「其實從來無人想同你哋對抗、無警察想對同你哋對衡」等。

謝振中指出，游說令現場氣氛有緩和，成功令部分人士和平散去，但其後再有示威者於警署外聚集，射向談判專家眼部，令她感到不適，至凌晨約40分警方進行驅散。

「說教式」游說 現場對抗性緩和

事實上，昨晚接近9時，旺角警署外開始有示威者聚集，有人向警署及警員射鐳射光，期間警署內有女警以嚴辭批評示威者行為，態度強硬地警告示威者離開，示威者越鬧越激動，現場氣氛也更加刺熱。

至晚上10時半左右，就換來一把柔和的女談判專家聲線，以「說教式」游說示威者離開，期間開咪勸籲「試諗吓，你哋想身邊的朋友被警察拉咩？」、「好夜喇，大家快啲離開，樓上都有市民要休息，大家都要休息」等，雖然示威者都紛紛報以噓聲，形容「把聲好煩」，但對抗性相對地緩和。

接近11時許，現場氣氛稍為平靜，有一段零靜的時間，示威者再沒有叫囂，女談判專家突然說：「我見人唔少人走咗，亦無人射鐳射光，你哋做得好好呀。」詎料立即惹來示威者起哄，劃破了寧靜的長空。