油麻地站三人遇襲　警逾一小時到場　涉打人者疑跌傷頭

有市民為懷疑掙扎時跌傷的男子止血。(鄺曉斌攝)

港鐵列車發生襲擊案。據報，昨日(9月8日)深夜11時25分左右，有市民乘坐觀塘線往調景嶺方向列車，途至油麻地站時，突然遭一名男子襲擊，初步得悉有三人被打。據知有人報案，數名港鐵職員亦到場處理，涉事人士全部在油麻地站落車。職員及市民則將涉嫌打人的中年男子團團包圍理論。

惟眾人等候至今日(9月9日)凌晨時份，仍未見有警員到場，只得港鐵職員負責維持秩序，在場亦有記者聞訊趕到訪攝。其中一名遇襲市民指，該名男子涉用拳頭打傷三人的面及頭，感到痛楚。

由於涉嫌打人的男子不停動手動腳，被數名市民撳住，有港鐵職員向男子稱：「你冷靜啲!唔好咁激動!」該名男子仍然不停掙扎，期間，他突然跌倒地上，疑因此撞傷頭部及眼角，導致流血。有在場市民為他止血。直至今日凌晨約零時50分，終有多名防暴警員到達油麻地站月台現場，向在場人士展示警盾及警棍，擴開封鎖線。

隨後有消防處救護員到場接手，為傷者進行包紮。期間該名男子自言自語及揮動手腳，警員見狀立即大叫「係咪想襲警?」並取出圓盾戒備，救護員則一直為傷者包紮，有人著該名男子「唔好郁啦，你未止血呀!」

有警員在場尋找目擊人士，而較早前被打的三人，亦有向警員提供資料及登記身份證資料。該名涉嫌襲擊的男子，由救護員送院治理，期間坐在輪椅上胡言亂語。

據警方初步資料指，案件列作「襲擊」，接報時間銀為9月9日大約凌晨零時正，地點為油麻地站月台位置。案件中一名男子由救護員送院。現場消息稱，現場人士報案不止一次，相信是有人於11時25分報案後，久未見警員到場，隨後再多報一次案。然而以警方資料顯示，收報時間為凌晨零時正；而現場記者目擊警員到場時間為零時50分，即接報後50分才到場。如以現場人士指第一次報案時間、即昨晚11時25分計算，即接近1小時半才有警員抵達。