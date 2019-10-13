【10.13罷買】新招反堵路　防暴速龍組車隊　駐示威熱點加快清場

反修例風波持續四個多月，示威者不時在馬路堵路，嚴重影響交通運作。警察公共關係科署理總警司江永祥曾在警方例行記者會上揚言，警方會採取措施加強巡邏，果斷執法。今日網民號召「18區開花」，在各區大型商場聚集，其中荃灣區示威活動不斷，記者現場所見，警方明顯採用新戰略，以四輛警車為一隊，分三隊在長期最多人聚集的沙咀道、大河道及荃灣港鐵站一帶巡邏，每當爆發示威堵路，防暴隊及速龍小龍都能「快閃，快撲」，極短時間內趕抵現場作出驅散，並清理路障回復交通。

過去四個多月，荃灣區一直都是示威熱點，經常都出現堵路、縱火、破壞等情況。記者今日所見，荃灣區的佈防有明顯加強，區內有至少三隊警車戒備，每隊由三輛豬籠車及一輛衝鋒車組成，分別在沙咀道、大河道及荃灣港鐵站一帶兜截，儼如巡邏車隊般，隨時候命，每當有示威者堵路，都會第一時間趕到現場清理。

趕抵現場 落車即舉槍戒備

下午4時許，荃灣廣場內有示威者破壞元氣壽司店外的售賣機，未幾即有一隊警車趕到，防暴隊下車後立即拔出長槍戒備，當時示威者已聞警四散，只餘下一般市民，他們不斷向防暴喝倒采及指罵，防暴主動衝上廣場拘捕至少6人，被捕人士未見戴口罩。

遇群眾喝罵 主動驅散

其後在荃新天地附近，亦有一隊警車趕至，防暴隊落車後同樣即時拿出長槍佈防，在沙咀道天橋上圍觀的市民亦破口大罵。面對群眾呼喝，防暴即時衝上天橋，一邊噴射胡椒噴霧一邊驅散，群眾慌忙逃入荃新天地內，多人中椒狀甚痛苦，不過防暴沒有進入商場，反而回到地面戒備，有人投擲水樽及磚頭，防暴即瞄天橋發射至少三枚催淚彈。

而在青山公路近大河道，一隊警車停車後，防暴隊及速龍小隊突然衝上南豐中心拘捕一名年長男子，圍觀人士不斷叫罵，有人更朝警方方向掟水樽，手持胡椒球發射器的速龍小隊向人群掃射。正當警方撤退時，再有人投擲垃圾筒、雪糕筒等，速龍小隊再次向橋上發射胡椒球。

警察公共關係科署理總警司江永祥在上周五的警方例行記者會上強調，於10月初有「暴徒」於全港各區馬路非法截查不同車輛，強行要求檢查司機及乘客物品及電話，令市民感到恐慌，警方因應事件加強巡邏，如發現有非法路障會果斷執法。