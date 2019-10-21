【10.20遊行】水炮射清真寺　毛漢中招斥警　曾參與守護香港集會

10.20九龍遊行，警方在驅散行動中出動水炮車在尖沙咀彌敦道射藍水，九龍清真寺受波及，多名站在門外的市民「染藍」，包括印度協會前主席 Mohan Chugani（毛漢）。毛漢梳洗清理藍水後受訪，直斥「香港政府、警方直情離晒譜呀！呢度都冇示威者，冇示威者你射乜嘢先得咖？先前我好信香港警方咖，而家我一定一啲都唔信，Just let me down！」翻查資料，毛漢三個月前參與守護香港集會，發言指希望香港重新出發，與政府作有意義對話（ have a fresh start, and meaningful dialogue with government）。 今早（21）清真寺近巴士站位置地下、樓梯位置、欄杆仍殘留藍色顏料。

清真寺地上染有藍色顏料，站在門外的印度協會前主席毛漢（中間藍衣者）亦中招。（資料圖片）

周日九龍遊行，警方下午4時半使用水炮車驅散在彌敦道聚集的人群，藍色水柱射向清真寺多人「染藍」，包括印度協會前主席Mohan Chugani（毛漢）。毛漢在途人協助下洗眼，梳洗後在清真寺外向傳媒講述事發經過，指自己當時站在寺外與友人談天，而此處並無示威者，「呢度都冇示威者喺樹，冇示威者你射乜嘢先得咖？先前我好信香港警方咖，依家我一定一啲都唔信，Just let me down（令我失望）！」他直斥香港政府及警方「離晒譜」，表示會直接向特首林鄭月娥反映。

毛漢事後向《大紀元時報》表示，「諗唔到佢地會向市民、老人家、長輩咁射，尖沙咀係遊客區。個個（示威者）都話唔會搞清真寺，（警方）就偏偏咁樣射。我覺得啲差人、警察過晒龍，無晒王法咖啦香港。我香港出世，我未見過…...直情係離晒譜。」已向政界人士反映不滿，包括民建聯立法會議員鄭泳舜亦親自登門慰問。