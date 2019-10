【10.20遊行】水炮射清真寺　毛漢中招斥警　曾參與守護香港集會

10.20九龍遊行,警方在驅散行動中出動水炮車在尖沙咀彌敦道射藍水,九龍清真寺受波及,多名站在門外的市民「染藍」,包括印度協會前主席 Mohan Chugani(毛漢)。毛漢梳洗清理藍水後受訪,直斥「香港政府、警方直情離晒譜呀!呢度都冇示威者,冇示威者你射乜嘢先得咖?先前我好信香港警方咖,而家我一定一啲都唔信,Just let me down!」翻查資料,毛漢三個月前參與守護香港集會,發言指希望香港重新出發,與政府作有意義對話( have a fresh start, and meaningful dialogue with government)。

周日九龍遊行,警方下午4時半使用水炮車驅散在彌敦道聚集的人群,藍色水柱射向清真寺多人「染藍」,包括印度協會前主席Mohan Chugani(毛漢)。毛漢在途人協助下洗眼,梳洗後在清真寺外向傳媒講述事發經過,指自己當時站在寺外與友人談天,而此處並無示威者,「呢度都冇示威者喺樹,冇示威者你射乜嘢先得咖?先前我好信香港警方咖,依家我一定一啲都唔信,Just let me down(令我失望)!」他直斥香港政府及警方「離晒譜」,表示會直接向特首林鄭月娥反映。

毛漢事後向《大紀元時報》表示,「諗唔到佢地會向市民、老人家、長輩咁射,尖沙咀係遊客區。個個(示威者)都話唔會搞清真寺,(警方)就偏偏咁樣射。我覺得啲差人、警察過晒龍,無晒王法咖啦香港。我香港出世,我未見過…...直情係離晒譜。」已向政界人士反映不滿,包括民建聯立法會議員鄭泳舜亦親自登門慰問。

清真寺地上染有藍色顏料,站在門外的印度協會前主席毛漢(中間藍衣者)亦中招。(資料圖片)

毛漢與多位建制中人友好,其中立法會議員葉劉淑儀馬上聯絡他並致以慰問,又向毛解釋港府一向非常重視與少數族裔人士的關係,認為警方今次是無心之失,她稱會將訊息轉達政務司司長張建宗,希望張建宗代表警方就此事致歉。

翻查資料,正正三個月前7月20日毛漢參與金鐘添馬公園舉辦「守護香港」大集會,以英文發言,指自己在香港土生土長,見到過去一些擾民及極端行動(some of the events were disturbing and perhaps to the extreme),既然林鄭已宣佈《逃犯條例》修訂「壽終正寢」,希望香港癒合傷口,有個新開始並與香港政府有意義的對話,(Let’s have a fresh start, and meaningful dialogue with government.)並接受香港是中國一部分。

印度前商會主席Mohan Chugani現年73歲,是香港資深傳媒工作者Michael Chugani(褚簡寧)的兄長。他表示事發時在清真寺門口和友人聊天,全身染上藍色,需要到醫院求醫。