【11.3集會】警推行動呼號　沙田　元朗　大埔　鑽石山警無白卡

反修例風波持續近五個月，外界一直關注警方在執法時沒有展示委任證或警員編號，令公眾難以監察。警方早前推出「行動呼號」，於戰術背心上放有「白卡」，清楚列明警員所屬部門、小隊及崗位，以平衡公眾利益及保障警員私隱。昨日（3日）全港多區都爆發示威衝突，惟至少三區，沙田、元朗、鑽石山部分防暴警員胸口「白卡」僅白紙一張，部分甚至沒有掛「白卡」；警方早前強調，會將行動呼號推展至其他參與示威活動的行動部隊，但昨日所見，大埔有便裝警截查示威者時，同樣未見掛上「白卡」，令人無法辦識其身份。

昨日（3日）有網民發起多區示威，抗議警暴，警方昨午在沙田新城市廣場駐重兵，下午時曾大舉進入商場搜捕示威者，當時防暴警上的白卡都清楚寫上「行動呼號」，例如「NTS T2-1」，儘管並非所有防暴警都有穿戰術背心展示「行動呼號」，但膊頭上仍有展警員編號。

外籍警官掛彩色底「白卡」

晚上時分，沙田站巴士總站外仍然駐守大批防暴警，其中一名外籍警官的「白卡」呈紅白藍底色，部份防暴警都有展示「白卡」，但為數不少防暴警的「白卡」僅白紙一張，部份甚至沒有展示「白卡」，一批曾進入港鐵站作出拘捕的防暴警，其戰術背心均沒有「白卡」，膊頭亦沒有展示「冧把」，令人無法辦識警員身份。

元朗至少兩名警員無掛「白卡」

深夜時分，元朗再有示威者聚集，記者所見，大部分警員都有「白卡」展示行動呼號，主要顯示為「EU NTN 4」，即新界北總區衝鋒隊第4隊，但有部分警員僅放上純白色的「白卡」，至少兩名警員甚至不見「白卡」。至於鑽石山，防暴警在龍蟠苑截查市民時，亦有部分未見「白卡」。

大埔便裝警員背心不見「白卡」

大埔今日同樣激戰連場，防暴警曾在大埔超級城外截查黑衣人，其間可見心口上有展示完整「白卡」。不過，有穿上「CRM NTN」新界北總區刑事總部背心的警員及便裝人員在截查時，未見「白卡」，亦未掛有委任證或展示警員編號。

警曾稱未來一兩周全面推行「行動呼號」

警方於早前例行記者會中指，過去一周部分警員制服上都有一張由警方官方派發、印有行動呼號的白色硬卡，標示警員的工作崗位，例如PTU A1 1/1，代表其所屬部隊，小隊及崗位，行動呼號是警員參與行動時分派，屬每位警員獨有。警方曾承諾，未來一至兩周會將行動呼號推展至其他處理示威活動的行動部隊，包括便衣刑偵人員，但承認由於刑偵人員的陣式不同，在推展「行動呼號」上存有難度。