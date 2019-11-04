【警記腰斬】記協、攝記協發聲明解釋行動﹕警針對記者濫捕頻繁

反修例風波至今，前線傳媒採訪不時受到襲擊、故意阻撓，甚至被拘捕的情況，早前有港台記者被防暴警扯面罩、推攝錄機，昨日更有立場新聞特約記者、浸大新聞系學生被捕。今日警方的例行記者會上，六名傳媒戴上貼有「查警暴、止警謊」單字的頭盔靜坐，未有抗議，警方要求離場不果，宣佈取消記者會，之後又改以網上直播發布資訊。記協、攝記協會晚上發聯署聲明，不滿警方針對記者的暴力及濫捕行為愈趨嚴重及頻繁，故今日有靜默行動，但沒有站立、叫口號，而在場大部分傳媒均高呼「可以繼續（記者會）」，警方仍一意孤行取消記者會。 記者會主持人、警察公共關係科高振邦警司今日曾在會上表示，如果個別人士及組織有需要向警方反映意見，亦可以透過其他合適場合、渠道向警方反映。不過，記協自六月起就有關問題多次約晤警方會面被拒，6月11日後PPRB亦沒有與前線記者會見，商討採訪安排。

香港記者協會及香港攝影記者協會晚上發表聯署聲明，以「新聞同業靜默抗警暴，工會對警方借故取消記者會深表遺憾」為題。內容提及，因警方針對記者的暴力及濫捕行為愈趨嚴重及頻繁，業界多次反映無果，攝記協會今日在警方的例行記者會上發起「查警暴、止警謊」靜默行動，響應者在記者會戴上貼有標語的頭盔，記協亦呼籲行家響應。聲明表示，行動期間記者沒有站立、沒有叫喊口號，即使後來被無理驅趕，他們仍緊守崗位，堅持等待記者會開始。惟主持記者會的警察公共關係科警司高振邦卻要求展示標語的記者離開，聲言記者會不是示威的地方，甚至反指記者剝奪其他人的採訪權利。即使在場大部分傳媒均高呼「可以繼續」，警方仍一意孤行取消記者會。

聲明指出，《警察通例》列明，警務人員須以互諒互讓的態度，盡量配合傳媒工作；以及不應妨礙傳媒的攝錄工作。但前線警員在衝突現場的行為已瀕臨失控，經常無差別襲擊記者。文末，聲明稱﹕「警方請緊記，逃避解決不了問題，溝通之門不能永遠緊鎖。」

高振邦警司宣佈記會者取消。(陳浩然攝)

記者會上，高振邦指記者如果想反映意見，仍有很多不同平台和渠道。沒有理由因為他們的一己行為，而剝削其他傳媒採訪的權利，亦沒有權利剝削公眾知道警方想要發布的有用訊息。

他表示，警方四點鐘記者會是警方及市民之間重要的溝通渠道，他引述上周謝振中所指記者會的運作有乃大家互相尊重，並在良好秩序下才可以順便進行，是雙向的關係。警方記者會不是予傳媒表達個人意願的平台，並指如果個別人士及組織有需要向警方反映認見，亦可以透過其他合適場合、渠道向警方反映。他指已經多番勸喻六名記者，勸喻他們要尊重自己的專業，個別不負責任的行為對其他專業的傳媒並不公平。他指無可奈何下，他宣佈今日的記者會取消。他稱記者不專業的行為剝削香港市民得到資訊的權利。

對於高振邦提及記者可透過合適場合和渠道反映意見，聲明直斥「無稽之談」，並稱工會自六月起曾就有關問題多番約晤警方會面，均被拒諸門外；而6月11日之後，警察公共關係科亦再沒有與前線記者會面，商討有關採訪安排。

記協、攝記協聯署聲明全文﹕

鑑於警方針對記者的暴力及濫捕行為愈趨嚴重及頻繁，業界多次反映無果，香港攝影記者協會今日在警方的例行記者會上發起靜默行動，記協亦呼籲行家響應。期間響應的記者一直安坐，並無呼喊任何口號，警方最終竟借故取消記者會，剝削公眾知情權。今次業界以最和平的無聲方式表達意見，仍遭警方以「滅聲」手段作回應，對此深表遺憾，並呼籲傳媒機構切勿對勇於維護新聞業界權益及尊嚴的記者作任何處分。

攝記協今日發起「查警暴、止警謊」的靜默行動，響應者在記者會戴上貼有標語的頭盔，以靜默方式敦促警隊停止針對記者的暴力行為，包括亂噴胡椒水、狂擲催淚彈、扯脫防毒面罩，甚至任意拘捕等。行動期間記者沒有站立、沒有叫喊口號，即使後來被無理驅趕，他們仍緊守崗位，堅持等待記者會開始。

惟主持記者會的警察公共關係科警司高振邦卻要求展示標語的記者離開，聲言記者會不是示威的地方，甚至反指記者剝奪其他人的採訪權利。即使在場大部分傳媒均高呼「可以繼續」，警方仍一意孤行取消記者會。

聲明指出，《警察通例》列明，警務人員須以互諒互讓的態度，盡量配合傳媒工作；以及不應妨礙傳媒的攝錄工作。但前線警員在衝突現場的行為已瀕臨失控，經常無差別襲擊記者。工會自六月起曾就有關問題多番約晤警方會面，均被拒諸門外；而6月11日之後，警察公共關係科亦再沒有與前線記者會面，商討有關採訪安排。高振邦警司今日竟聲稱，記者可透過合適場合和渠道反映意見，實屬無稽之談。

警方請緊記，逃避解決不了問題，溝通之門不能永遠緊鎖。