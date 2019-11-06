【逃犯條例】防暴警入化妝品店查案被誤會購物　目擊者講述實情

反修例示威以來警民關係緊張，防暴警察周二（5日）晚離奇現身旺角化妝品店，遭質疑執勤期間購物。網上出現一段短片，顯示三名防暴警察出現在旺角西洋菜南街laneige分店，他們穿載戰術背心、蒙面，兩人戴頭盔，一人持圓盾。其間一防暴警察在收銀櫃前駐足多時，旁邊放着兩盒紅色貨物，一人在店內及門外徘徊，三人其後一同離去，並帶走紅色貨物。三名防暴警察遭質疑執勤期間購物，片段中，有市民拍掌歡呼，反諷警察「振興經濟有賴你」、「返工買嘢」、「香港靠你哋」。

記者返回西洋菜南街現場，一名目擊事發經過的小販表示，周二晚約8時，一名南亞漢偷走laneige分店門口兩紅色禮盒，分別約值600及900元，小販見狀喝止，南亞漢向太子方向逃跑，小販隨即追趕，至亞皆老街路口將南亞漢推倒在地，現場執勤防暴警將南亞警拘捕，其後數名防暴警員返回laneige分店調查，片中防暴警取走的紅色禮盒相信是證物。

《禁蒙面法》自上月五日實施，網民周二發起「全民V煞日」，晚上近7時，一批全副裝備防暴警察到達旺角朗豪坊一帶戒備，至晚上10時至，大批持長槍、配備大支裝胡椒噴霧的防暴警察，在旺角彌敦道一帶巡邏，沿途商店大多正常營業。

香港01正就事件向警方查詢。