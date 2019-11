【悼念周梓樂．直播】油麻地警疑向天開一槍　警多區射催淚彈驅散

22歲科大生周梓樂於本周一(4日)凌晨時份,在將軍澳警民衝突中被發現在尚德停車場內墮到2樓平台,導致嚴重腦出血、盤骨碎裂,留醫伊利沙伯醫院5日後今早不治。今晚(8日)有網民發起多區悼念周同學活動,地點包括將軍澳、旺角等,活動預計由晚上7時45分開始,至晚上10時完結。 【0116】旺角:警方在百老匯戲院對開西洋菜南街一帶施放催淚彈,有人不適需由急救員治理。 【0108】屯門:龍逸邨龍瑞卿議員辦事處疑被縱火。 【0105】旺角:警方在豉油街舉橙旗及黑旗,警沿彌敦道往尖沙咀方向推進。 【0103】銅鑼灣:示威者大致散去。 【0050】將軍澳:示威者大肆破壞將軍澳廣場美心西餅等商舖,該店疑被掟汽油彈縱火,商場職員用滅火筒救火;同時Popcorn內的美心、中銀、優品360等商店亦被縱火及破壞。 【0045】元朗:消防清理航拍機遺下的懷疑腐液時,大馬路一帶的防暴警登車離開,示威者起哄,並稱「辛苦晒消防員!」

將軍澳唐明街一個電箱起火,及後傳出爆發聲及火花,現場部分街燈熄滅。(陳浩然攝)

【0041】將軍澳:有示威者闖入尚德商場內,破壞美心西餅及中資公司;唐明街有大型燈柱電箱起火,消防趕抵撲滅。



【0038】旺角:警方在信和中心對開彌敦道施放催淚彈,現場煙霧彌漫。



【0035】西灣河:有警員重返筲箕灣道,惹起示威者不滿及叫囂,有人模仿警員稱:「上返行人路」、「唔好照呀曱甴」警員以強力電筒照射行人路上市民。



【0033】元朗:有示威者發現一部航拍機低飛,將其抓獲後,發現上面載有幾粒圓形物體,其中一粒爆開漏出不知明液體。現場消息指,懷疑涉事液體具腐蝕性。多名消防接報到場,初步無人受傷。



【0023】旺角:防暴警在先達廣場對開推進及驅散。



【0020】將軍澳:大批示威者仍在尚德對開寶康路一帶聚集,有人破壞現場交通燈及拆毀鐵欄。



【0012】西灣河:防暴警一度短暫驅散,並將馬路上的雜物移走。



【0005】天水圍:輕鐵樂湖站路軌有雜物起火焚燒。



【0003】將軍澳:防暴警舉黑旗後,發射數枚催淚彈驅散,兩名記者疑遭擊中,其中一人手肘受傷流血。



【0000】沙田:示威者大致散去,防暴警離開。

將軍澳現場一帶街燈熄滅。(鄭翠碧攝)

【2358】旺角:警方施放多枚催淚彈驅散。



【2355】將軍澳:警方在坑口文曲里開至少兩槍,一名學生記者懷疑被橡膠子彈擊中膝蓋受傷,由急救員合力手抱往附近路邊,接受治理。



【2342】荃灣:多名防暴警員於海壩街推進,其間一度舉起長槍指向大河道北行人天橋位置。數名防暴警員其後突然衝上行人天橋,但未有拘捕任何人。



【2330】旺角:上海街及亞皆老街有一可疑紙箱,爆炸品處理課(EOD)人員在場引爆。



【2330】筲箕灣:筲箕灣道有示威者於路障縱火,防暴警員到場,其後消防員到場救火。另外於西灣河太安樓對開,有超過100名防暴警員在場戒備,部份手執警告旗幟及防暴盾,但目測不見現場有戴上口罩的市民聚集。

警方於西灣河施放多枚催淚彈。(網上圖片)

【2324】荃灣:港鐵指較早前營運中的荃灣站大堂遭投擲汽油彈,圖片所見大堂內近購票機地面位置,遺下一個玻璃樽,地上有燃燒痕跡。



【2309】港鐵指因應將軍澳站及東涌站有突發情況,兩站臨時關閉,所有列車不停兩站。



【2306】將軍澳:有示威者進入將軍澳港鐵站破壞,有消防喉轆被打破,現場輕微水浸,有垃圾桶著火。



【2255】銅鑼灣:崇光百貨對開防暴警再次到場驅散,有防暴警員與在場人士不斷指罵。立法會議員許智峯稱警員不要挑釁市民,警員反駁,不同意有挑釁市民。其後一名在場指揮官指示警員返回警車。



【2247】荃灣:防暴警員向海壩街方向發射數枚催淚彈,旁邊有店舖仍然營業,職員及顧客痛苦掩面,指罵「食緊嘢呀!」。



【2242】港鐵指因應銅鑼灣站有突發情況,銅鑼灣站臨時關閉,所有列車不停銅鑼灣站。



【2235】將軍澳:示威者於唐明街與寶康路交界開始設路障,但有人提議拆路障,指因想尊重死者。大批防暴警員於坑口站外戒備,部份配備防暴盾,但四周依然平靜。



【2230】西灣河:晚上10時許逾百名示威者於西灣河筲箕灣道聚集及以路障堵路,一間美心西餅遭破壞,店內貨物被扔到店外。警員於晚上近10時半施放多枚催淚彈。

防暴警員西灣河舉起黑旗。(讀者提供)

油麻地彌敦道近碧街出現一枚懷疑實彈。(余睿菁攝)

【2220】屯門:屯門市廣場外,防暴警員突然衝前制服一男三女,一名婆婆在混亂間跌倒,前額倒地受傷,急救員為她治理。

【2215】旺角:於彌敦道近碧街向尖沙咀方向,出現一粒懷疑實彈彈殼,有現場市民指早前有多名速龍小隊警員到場,其間懷疑開槍,暫未知有否人受傷。有現場人士拍下片段,當時數名警員於彌敦道上與示威者對峙,其後示威者方向有人向警員掟磚,一名警員疑向天舉起手槍,其後傳出一下槍聲。

【2205】沙田:防暴警進入沙田第一城清走路障,一度舉起黑旗,其後防暴警返回警車。

【2158】港鐵指因應荃灣站及馬鞍山站有突發情況,兩站臨時關閉,所有列車不停兩站。

【2150】旺角:亞皆老街及新填地街有示威者燃點路障,火光熊熊。另外於近朗豪坊對開亞皆老街近上海街,地上出現數個紙箱,其中一個被以黑漆噴上「危險」字眼。

【2143】沙田:防暴警員到達第一城對開大涌橋路清走路障,示威者向第一城屋苑及金利來集團中心方向離開。有示威者進入第一城9座外位置設置路障,防暴警員未有進入。

【2140】荃灣:早前荃灣有店舖包括優品360及美心西餅被人毀壞,多名警員到達楊屋道。

【2135】沙田:沙田第一城對開一輛Pizza Box電單車,於駛入大涌橋路時懷疑因高速駛過路障,及被指撞到數名示威者,其後被示威者「私了」,司機倒地及稱被示威者襲擊,電單車尾箱亦被擊毀,有急救員在場為司機治理。

【2130】屯門:市中心輕鐵站天橋發生火警,消防到場灌救,另外多名防暴警員到場,曾經一度高舉橙旗。另外一間美心皇宮被人破壞。

【2126】元朗、荃灣:元朗大馬路開始有示威者架設路障。另外於荃灣沙咀道遊樂場外馬路亦被架起路障,沙咀道現時被封。

【2125】馬鞍山:新港城中心有美心西餅及Starbucks被示威者破壞,店內物品散落地面。

【2122】沙田:數百人行至大涌橋路近火炭路,有人再以路障堵路,其間有警車經過示威人士附近但未有停下。

【2118】銅鑼灣:銅鑼灣有黑衣人士開始搬出鐵欄,於軒尼詩道設路障。

【2110】旺角:早前起火的旺角站外電話亭,消防人員到場檢查。示威者繼續於彌敦道及亞皆老街交界聚集。

【2105】沙田:大涌橋路乙明邨對開,來回線有示威人士設置路障,包括以雪糕筒及絲帶攔路,另外於沙田圍路近大涌橋路,有示威者正拆下鐵馬。

【2058】沙田:港鐵指因應沙田站有突發情況,沙田站臨時關閉,所有列車不停沙田站。

【2054】旺角:彌敦道及亞皆老街交界有大批示威人士步出馬路,有人以雜物設置路障,有黑衣示威者爬上旺角站出口,以硬物撞擊港鐵標誌,又於外牆噴漆塗鴉。其後多名示威者又舉傘及拆毀一個電話亭,其後現場冒出火光。

新港城美心西餅被破壞。(香港01記者攝)

示威者於沙田拆鐵馬及設路障。(王譯揚攝)

【2045】銅鑼灣:防暴警察撒離後,氣氛回復平靜。現場人士唱起《Sing Hallelujah to the Lord》。

【2045】沙田:於新城市廣場聚集的人士,跟隨旗手步出百步梯,並陸續前往沙田大會堂方向。

【2038】屯門:屯門大會堂對出文娛廣場自八時起站滿悼念市民。保守估計高峰期超過700人聚集。大會於晚上八時零九分開始默哀。完成後,廣場仍有大批市民展開祈禱會及獻花儀式。

【2035】銅鑼灣:防暴警員陸續後退,其後返回警車離開,在場人士即時步前,並高叫「光復香港時代革命」等口號。

【2034】元朗:現場共有近百名市民於元朗大馬路聚集,他們在馬路旁點燃白色蠟燭,並獻上白色鮮花。期間不斷高叫「光復香港、時代革命」口號,近8輛警車在場戒備。

【2030】銅鑼灣:持長槍防暴警員於崇光百貨對開拉起防線,有在場人士高叫「血債血償」。

【2025】銅鑼灣:銅鑼灣聚集人士包圍在場的數名警員並不斷指罵,多名防暴警員到場,雙方一度推撞,一名黑衣人士被警員制服在地,現場氣氛緊張。

【2020】沙田:新城市廣場聚集市民亮起手機燈,合唱《Sing Hallelujah to the Lord》。

【2015】馬鞍山:新港城中心默哀人士高呼解散警隊,刻不容緩。及後,有人提醒「今晚不嗌口號」,大家繼續默哀及摺紙鶴。現場約有近千人。

銅鑼灣市民指罵在場警員,防暴警到場。(麥凱茵攝)

沙田新城市廣場出現黑衣人潮。(王譯揚攝)

市民於銅鑼灣東角道對開馬路兩旁默哀。(麥凱茵攝)

【2010】銅鑼灣:有人呼籲聚集人士以自己方式到將軍澳尚德邨停車場獻花,現場人士正唱《願榮光歸香港》。

【2005】將軍澳:尚德停車場人龍中有人默哀,路上有車輛輪流響號。當有車在停車場經過時,眾人「分紅海」式讓車經過。周同學墮樓位置,數百名市民在現場唱出多首聖詩及念禱告作悼念。市民排隊行樓梯進入停車場時,邊行邊叫「香港人報仇」。

【2001】元朗:十多名穿上裝備防暴警察於元朗大馬路戒備。

【2000】多區市民於晚上8時許低頭默哀 ,神情肅穆。

【1954】沙田:新城市廣場中庭及各層玻璃圍欄位置均有市民聚集,人數近千人。

【1954】銅鑼灣:聚集人士已站滿東角道兩旁,他們正傳遞白色蠟燭及白色鮮花。

【1950】將軍澳:尚德邨停車場現時有最少數百名到場排隊等候獻花及悼念,人潮已排滿整個二樓行人路位置。

【1945】銅鑼灣:銅鑼灣聚集的人士開始增多,暫時東角道兩邊行人路已站滿。

【1940】旺角:旺角豉油街近西洋菜南街約百多人聚集,現場多人手持白花,及寫有「周梓樂沉冤待雪」的單張。

【1930】將軍澳:尚德停車場於晚上7時許陸續有市民到場,並於事發的停車場二樓獻上白花及紙鶴悼念,並點起蠟燭及張貼連儂牆。有市民亦於牆上貼上「周梓樂同學主懷安息」,及貼上白紙讓市民寫上悼念字句。

【19﹕23】大埔﹕大埔超級城C區中庭,有十多人聚集,有人獻花及摺紙鶴。

【19﹕20】元朗﹕有市民到元朗西鐵站附近的連儂牆獻上白色菊花及接紙鶴,以悼念科大生周梓樂。

【19﹕00】銅鑼灣﹕SOGO貼出通告指今日暫停營業,大批顧客碰門釘,另宥三輛坐滿防暴警的警車在SOGO門外戒備。

【18﹕54】觀塘﹕大會宣佈集會將會結束,現場人士高唱《願榮光歸香港》。而集會場地接著將會作宗教活動為周同事祈禱。大會又指因《禁蒙面法》生效,呼籲現場人士脫下蒙面用品,並指附近有警員,提醒大家要「和理非」、「安全」、「返屋企溫書」。

【18﹕39】觀塘﹕出席集會的人數增至1,000人。

【18﹕18】觀塘﹕立法會議員區諾軒質疑科大生墮樓當日,警方所指防暴警在墮樓前沒有入停車場、沒有阻礙救護車進入、在零時45分至1時之間警方沒有放催淚彈的說法,呼籲大家要發掘真相,將不義的事情向社會不同角落、階層及國際社會傳開去,並叫學生堅守崗位,帶著信念走下去。

【17﹕40】觀塘﹕學生代表表示周同學在彼岸看著集會,叫大家一同叫口號,他又指今次的事件主體是香港的學生,大財團、大集團沒有資格說放棄他們,他呼籲大家合力撼動政權,直至在煲底相見。

【17﹕23】觀塘﹕觀塘集會宣佈開始,出席人士站起為周同學默哀三分鐘。現場所見有逾500人出席。

【17﹕08】觀塘﹕有同學表示將會在現場獻花,悼念剛離世的周同學。

【17﹕00】觀塘﹕有應屆文憑試學生表示,現時心情特別忐忑,一方面擔心學業及升學問題,另一方面,由於現時社會事件未平息,五大訴求仍未達成,一下子要將部份時間調配到學習上,感到有點愧疚。不少中學現時正進行中期測驗,黃同學表示,原定今日放學後需要去補習,但得知有學生因參與社會運動而不幸過身,感到非常難過,決意出席集會後才繼續補習及溫習課本。

【16﹕42】觀塘﹕現場有超過200名來自不同中學的中學生前來等候集會,不少人響應大叫口號。

【16﹕30】觀塘﹕觀塘海濱公園有約百名中學生聚集,準備參與下午5時的集會活動。

今午,周同學墮樓現場持續有人前往悼念,現場放了數十枝白色鮮花,欄杆上掛有紙鶴,停車場的牆壁化身連儂牆,上面貼滿前來悼念的人留下的悼念字句,望周同學能安息。