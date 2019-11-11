港鐵服務於晚上11時半結束　周六日再提早至晚上10時收車

港鐵表示，因應設施的復修進度有改善，而平日的風險狀況亦比周末較低，港鐵與相關政府部門商討後，港鐵各線(機場快線除外)、輕鐵及港鐵巴士的服務時間， 11月11日至15日(即日至星期五)，服務於晚上11時30分結束；11月16日及17日(星期六及日)，服務於晚上10時結束。

機場快線自頭班車起提供來往香港站、九龍站、青衣站、機場站、博覽館站的列車服務。香港站及九龍站市區預辦登機服務正常，截止時間為航班起飛前90分鐘。

因應機管局及政府要求，機場快線於11月11日至15日每晚11時30分起至尾班車，只提供香港站至機場站來回服務，不停九龍站、青衣站、博覽館站；九龍站市區預辦登機服務晚上10時30分起暫停，香港站市區預辦登機服務正常，截止時間為航班起飛前90分鐘。

港鐵續指，今早東鐵線多處的路軌範圍，均被人放置雜物，包括在沙田至火炭站之間，有單車及木梯，以及大學站附近有水桶等雜物，港鐵人員已進行清理，目前未有影響東鐵線的列車服務，港鐵會繼續密切留意有關情況；

另外港鐵稱，由於受到路面障礙物影響，天水圍區輕鐵路線705, 706, 751及761P自頭班車起的服務將會延誤。港鐵人員正在處理，以期可盡快恢復服務。