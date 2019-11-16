環保署網頁未公布十月二噁英數據惹疑慮　署方﹕月底完成樣本分析

反修例衝突持續，有前線傳媒經醫生證實長氯痤瘡，是人體積存高濃度二噁英的表徵，而警方十月起被指改用國產催淚彈，令公眾質疑是否會釋出二噁英。行動部高級警司汪威遜昨日在警方記者會上，承認燒催淚彈亦有機會釋放二噁英，但指焚燒塑膠亦會釋出二噁英，造成更大傷害。有網民指出，環保署網頁會定期公布空氣中二噁英的水平，惟十月數據仍未公布，擔心環保署隱瞞有關數據。環保署回應事件表示，已將十月份收集的二噁英樣本送交政府化驗所作化學分析，分析工作一般需時數星期，預期於本月底會完成。待收到報告後，環保署會盡快在網頁公佈數據。

翻查環保署「空氣質素健康指數」網頁，其空氣質素報告會提供今年香港中區/西區及荃灣區的二噁英含量，惟未見十月的數據。有網民質疑，有傳警方在十月起轉用國產催淚彈後，環保署便沒有更新二噁英含量數據，而且中文版的網頁亦只有英文，有網民認為有可疑。

環保署回應事件表示，已將2019年10月份收集的二噁英樣本送交政府化驗所作化學分析，分析工作一般需時數星期，預期於本月底會完成。待收到報告後，環保署會盡快在網頁公佈數據。11月的採樣工作仍在進行中。

環保署﹕過去三年二噁英濃度低於安大略省

署方又指，環保署自1997年年中起在位於西營盤社區綜合大樓的中西區監測站及位於荃灣雅麗珊社區中心荃灣監測站，開始定期監測空氣中的二噁英，樣本收集後會交政府化驗所分析二噁英的含量。雖然現時本港並沒有空氣中二噁英的濃度指引，過去三年本港錄得的二噁英濃度數據遠低於加拿大安大略省的二噁英日均指標(每立方米0.1皮克)和日本年均指標(每立方米0.6皮克)。