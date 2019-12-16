【警方記者會】學生記者疑催淚彈擊傷眼　警斥暴徒卑鄙走入記者群

周日旺角衝突不絕，示威者集結堵路，縱火破壞，警多次射催淚彈驅散，其間有浸大學生記者右眼受傷，疑被催淚彈擊中，警斥「暴徒係相當卑鄙，會走入人群、走入記者群」，提醒現場採訪記者小心自身安全。有患心臟病婆婆按警要求出示醫生紙，遭防暴警指罵，警稱「如果說話上有冒犯的話，同事在說話上有可以改善的地方。」癲狗日報記者被防暴警以警棍打一事，警方指警員設防線時，他不願後退，警告後將他制服，其間他掙扎，故使用警棍，以涉嫌阻差辦公將他拘捕。

對於有關學生記者中催淚彈受傷一事，警察公共關係科高級警司江永祥在警方記者會上表示，事件發生於今凌晨零時30分，衝鋒隊警員在亞皆老街進行掃蕩，當時一名女子向警車投擲雜物，警員上前追截，以涉嫌公眾地方行為不檢拘捕女子。之後，數十名示威者包圍警員，現場亦有記者，當見到大量暴徒出現，遂叫增援，再有暴力示威者向警車投擲雜物及發射鋼珠，警方於是發射兩枚催淚彈驅散。發射催淚彈驅散固然是針對暴徒，但過去經驗所知，「暴徒係相當卑鄙，會走入人群、走入記者群」，當時警員發射的方向，難免有其他人在場，但為了作出有效驅散，需要向該方向發射催淚彈。江指，警方常提醒，不論是途人、現場採訪記者，要小心自身安全，特別是見到有暴徒走入群堆中，要立即離開，令暴徒失去掩護，暴徒很快會被捕，相關危機可以很快解除。

受傷浸大編委學生記者，頭部、雙眼全被包上繃帶，左面亦貼有紗布。（陳永武攝）

至於癲狗日報記者被捕事件，江永祥表示，昨日晚上，旺角一帶不斷發生暴徒聚集堵路、縱火、破壞公共設施，當時警員剛進行驅散行動，並拘捕在場人士，鑑於近月暴力情況，警員決定製造安全距離，要封鎖部分地方，於是向前推進，其間有人叫囂，「我就唔明有人犯法被拘捕，有咩需要叫囂呢?」

有警員要求現場所有人士後退，為了安全距離及不要阻礙警方執法行動，但過程中有人不願後退，警作出警告後，曾使用胡椒噴劑，但仍有人不願離開，當時一名頭戴白色頭盔、手持攝影器材、沒有穿反光衣及掛記者證明文件的人，與警員發生身體碰撞，警員上前將他制服及拘捕。

過程中他繼續掙扎，警員曾使用警棍制服他，目的達到後，警員停止使用武力，以涉嫌阻差辦公將他拘捕，現時仍被扣查。他提醒，所有人在混亂情況中應聽從警方指示，記者請穿上反光衣以便警員容易識別身份，展示是否記者身份的標記，盡量避免與警方防線「零距離」。他續指，現場有人故意不合作，叫囂煽動現場人士情緒，雙方只要衷誠合作，事件應不會發生。

警察公共關係科高級警司江永祥。（陳浩然攝）

至於一名老婦被要求出示醫生紙的事件，江永祥表示，今凌晨1時許，警在旺角進行驅散行動，有人明顯想在旺角搞事，當時警員見到一名年老的女士，速度比較慢，過程中有言語上的衝突，「如果說話上有冒犯的話，同事在說話上有可以改善的地方。」他提醒，身體不適、老人家、小朋友，在凌晨1時應盡量避免前往危險區域，如果是街坊需要警員協助回家，可以向警員提出，警方不止一次協調路過人士回家。

警察公共關係科總警司郭嘉銓。（陳浩然攝）

警察公共關係科總警司郭嘉銓指，昨晚有示威者集結在旺角一帶，人群情緒高漲，為免出現以往的暴力事件，警方一度高姿態巡邏、戒備及截查可疑人。整個晚上，暴徒不斷在旺角進行破壞安寧的行為，包括在馬路上放磚阻塞交通，又襲擊一輛由便衣警員駕駛的私家車，將雪糕筒掟向車，甚至向警投擲玻璃樽，警方逼不得已使用武力驅使，包括催淚煙。午夜過後，暴徒暴力升級，拋開彌敦道及亞皆老街一帶的燈柱及交通燈電箱縱火，又在山東街附近放煙火，警方進一步以催淚煙驅散，希望香港市民看清是「暴徒先破壞縱火，先用暴力，警方才用武力作相應行動。」