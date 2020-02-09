武漢肺炎│Lento Party Room員工自我隔離14日　對面租戶：將撤離

新型冠狀病毒引發的「武漢肺炎」肆虐，衞生防護中心今日表示，大年初二（上月26日）有19人的在觀塘Lento Party Room舉行家庭聚會一同打邊爐。當中24歲男子及九旬外婆確診武漢肺炎，另有7名家庭成員初步確診。 下午近5時，多名身穿防護裝備的衞生防護中人員到涉事Party Room單位檢疫，在Party Room對面單位的租戶坦言感到驚慌及憂慮，或會短期內撤離保平安。而Lento Party Room表示已即時暫停營業，職員未有感染症狀，會在家中自我隔離14日。

涉及確診個案的19人家族，於上月26日到觀塘興業街14號永興工業大廈4樓的Lento Party Room舉行打邊爐聚會，大廈保安員今日不准外人自由出入，Party Room亦已關門，至下午5時許，多名身穿防護裝備的衞生防護中人員到涉事Party Room單位檢疫。

在Party Room對面的租戶何先生表示，剛剛看新聞始知有人確診，坦言：「都驚呀，會感到擔心。」他稱暫時未有衞生署人員與他聯絡，大廈亦未有進行消毒，他可能在短期內先暫離單位，以策安全。

Lento Party Room對面的租戶何先生對事件表示擔心，將撤離保平安。（林振華攝）

Party Room即時休業 職員自我隔離14日

Lento Party Room今日在網上表示，獲悉上月26日接待客人中，有人初步確診武漢肺炎，Party Room已即時暫停營業，並告知客人情況，而職員暫時未有感染症狀，亦未收到政府告知要入隔離營，但為安全起見，職員會在家中自我隔離，當14日過後再安排外判消毒服務，之後再決定是否開業。