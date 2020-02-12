武漢肺炎‧直播│百人遊行反對黃大仙設指定診所　示威者雜物堵路

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，截至今日（12日）全港確診個案增至50宗，另外今日一名25歲男患者成首位出院患者。醫管局早前指將按疫情逐步啟動全港18區各一間的「指定診所」，以便病徵輕微的市民求醫，但首階段醫管局只會啟用其中7間。

其中一間位於鑽石山斧山道160號的東九龍普通科門診診所，有市民不滿位置接近民居，今晚（12日）有網民發起「斧山一日遊」，反對診所用作指定肺炎診所。晚上8時許，逾百人於黃大仙富山邨平台聚集，其間有人高叫「光復香港、時代抗疫」等口號。於東九龍普通科門診診所外，晚上有警車於診所外戒備，防暴警沿斧山道巡邏。