武漢肺炎‧直播│百人遊行反對黃大仙設指定診所　示威者雜物堵路

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，截至今日（12日）全港確診個案增至50宗，另外今日一名25歲男患者成首位出院患者。醫管局早前指將按疫情逐步啟動全港18區各一間的「指定診所」，以便病徵輕微的市民求醫，但首階段醫管局只會啟用其中7間。
其中一間位於鑽石山斧山道160號的東九龍普通科門診診所，有市民不滿位置接近民居，今晚（12日）有網民發起「斧山一日遊」，反對診所用作指定肺炎診所。晚上8時許，逾百人於黃大仙富山邨平台聚集，其間有人高叫「光復香港、時代抗疫」等口號。於東九龍普通科門診診所外，晚上有警車於診所外戒備，防暴警沿斧山道巡邏。
【2130】百半防暴警員於豐盛街向富山邨方向推進，並進入邨內。
【2118】防暴警員於富山邨外斧山道戒備，多名市民於平台位置圍觀。
【2107】富山邨外斧山道，多名防暴警員下車，早前於附近聚集的示威人士四散。
【2103】防暴警員到場，警衝鋒車及豬籠車響號往慈雲山方向駛去。
【2100】示威者將垃圾桶等雜物拋出斧山道堵路。
【2056】警員於斧山道及平定道交界拉起封鎖線，一度高舉黃旗，指遊行市民正參與未經批准的集結，警告市民離開。
【2045】聚集市民出發，稱前往距離現場將5分鐘路程的東九龍普通科門診診所。
【2030】立法會議員胡志偉到場，他表示理解市民不希望於完全無資訊的情況下，承擔疫情可能會於社區擴散的風險。胡志偉指一般診所內設有不同分科，大眾正常會想如果這麼多病人聚集在一起，加上診所旁有學校、住宅，政府應要令大家有信心不會出現交叉感染。惟胡指政府於處理醫護人員要求封閉、向大眾提供口罩都無法處理，反於各個地區強徵地方用作隔離及檢疫，對待市民的態度極差。胡志偉指政府有責任向區議會作交代。
防暴警員舉起黃旗。（黃廸雯攝）
有示威者高舉「光復香港」旗。（黃廸雯攝）
防暴警沿斧山道巡邏。（黃廸雯攝）