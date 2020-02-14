深井豪景花園大量寵物被掟落街　貓兔鸚鵡天竺鼠最少14死10傷

深井豪景花園斜坡驚現10多具動物屍體！今日（14日）下午1時09分，警方接獲一名保安報案，指屋苑斜坡位置發現兔、倉鼠等屍體，另外發現有受傷貓隻，懷疑有人故意從高處將動物掟落街。案件暫列「殘酷對待動物」，交由荃灣刑事調查第五隊跟進，未有人被捕。

愛協人員檢走動物屍體。

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現場是豪景花園對開山坡渠邊。經初步點算，有9隻龍貓、1隻天竺鼠、1隻寵物鼠、1隻寵物雀、1隻貓及1隻兔當場證實死亡，部分動物已死去一段時間。另外有5隻貓及5隻龍貓存活，惟均奄奄一息。現場消息指，相信該批動物是從高處墮下，不排除有人把動物掟落街。鼠類品種包括包括龍貓、天竺鼠等。愛護動物協會接報後派員到場，現時大部份動物屍體已由愛協帶走，將交由漁護署作解剖或化驗，生還的動物被送往愛協灣仔中心，將交由獸醫進行檢查及治療。

警方聯絡屋苑職員調查情況，以調查事件是否與上址住戶有關，暫未有人被捕。警方呼籲市民，如就案件有任何資料提供，請致電36612415與調查人員聯絡。有住戶表示，昨晚聽到近山坡位置有嘈雜聲。

荃灣郊區區議員伍顯龍表示，該批死傷動物是在豪景花園19座後斜坡及附近位置發現，他指殘害動物屬嚴重罪行，呼籲如有居民目擊事件經過，請向區議員、屋苑管理處或警方聯絡。