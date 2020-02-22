運輸工3日內三度持刀行劫遭警拘捕　「踢拖」押返葵涌邨搜屋

經濟不景，小心劫匪！警方今日在葵涌區拘捕一名31歲運輸工人，他涉嫌於情人節（本月14日）起3天內三度犯案，分別持利刀打劫工廈保安員及的士司機，今（22日）凌晨終被警方拘捕。探員今午將疑犯押到其位於葵涌邨的寓所搜查。

31歲運輸工人行劫保安員及的士司機被捕。（陳浩然攝）

警方今日凌晨在葵涌區拘捕1名31歲男子，他涉嫌在2月14至16日期間干犯3宗行劫案，包括2月14日在工廠大廈停車場辦公室內，以一柄40厘米長的利刀向保安行劫，掠去約300元現金及一部手提電話；另外，疑犯在2月16日凌晨3時許，分別在長沙灣及葵涌區持刀2名的士司機，共劫去約1,600元現金。3宗涉案涉及的財物總值約5000元。

警方接報後，把3宗案合併交由葵青警區重案組調查，探員發現疑犯每次都會戴帽及口罩犯案，並持刀指嚇受害人，相信案件是同一人所為。探員鎖住目標後，今日凌晨在葵涌區將涉案男子拘捕，並搜出他犯案時所穿的衣物，警方正調查疑犯是否與近日其他同類案件有關，今午將他押返其葵涌邨映葵樓寓所蒐證，現場所見，疑犯當時僅穿拖鞋。

葵青警區助理指揮官（刑事）姚永勤警司指出，葵青區在2019年全年只有3宗行劫案，惟2020年至今不足2個月已接獲有7宗同類案件，8名受害人共損失約3.8萬元。姚永勤指劫案有上升趨勢，但稱警方已偵破當中5宗案，合共拘捕5名男子，年齡介乎17至53歲。