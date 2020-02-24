【港版火神山】一個月內趕工建成　貨櫃屋單位密度高區議員感憂心

受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，港府預計須接受隔離的人士會上升，政府於本月2日表示會於檢疫中心以組合屋形式增加隔離單位，同日有媒體報道鯉魚門公園渡假村已展開興建工程，至今日（24日），《香港01》記者成功進入該地盤，發現動工不足1個月，一批約200間的組合屋已快將建成。 有區議員透露，當局事前沒有通知會於鯉魚門度假村興建多少個組合屋隔離營，擔心組合屋密度過高，擔心廢物處理不當、隔離人士活動範圍等沒有規範，有機會出現交叉感染，認為政府應多解說及增加透明度。

【港版火神山】鯉魚門度假村約200個組合屋隔離中心快將完成。（蔡正邦攝）

鯉魚門公園度假村於1月23日起被徵用作檢疫中心，接收曾與新冠肺炎有密切接觸、沒有出現病徵及不需留院接受診治，並經健康評估後的人士入住。

至2月1日，有媒體報道指政府將貨櫃屋搬入度假村內，並在籃球場及單車場開始擺放貨櫃屋。翌日（2月2日），政府的facebook專頁「添馬台」表示，正全速準備在西貢戶外康樂中心及3個現有檢疫中心（即麥理浩夫人度假村、鯉魚門公園度假村和保良局賽馬會北潭涌度假營）以組合屋形式增加隔離單位，上周二（18日）食物及衞生局提交給立法會的文件顯示，首批100個單位最快月底完成。

今日（24日），《香港01》記者成功進入地盤，發現約200個組合屋將快完工，單位內設有獨立洗手間，熱水爐、冷氣機已安裝，惟未有床、檯凳等設施。而足球場另一個地盤正在趕工，相信其他的組合屋會陸續興建。《香港01》記者就組合屋確實落成日期向食衞局查詢，正等待回覆。

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杏花邨區議員黃宜表示，早前只知道鯉魚門會用作檢疫中心，但不知道會增設組合屋作隔離單位，直至政府公布才知悉。她批評政府事前完全沒有諮詢區議會，沒有解釋及透露會起多少間組合屋隔離單位，對於現時會起300多間組合屋隔離單位，她擔心過分密集的檢疫中心，若廢物處理不當、隔離人士活動範圍等沒有規範，有機會出現互相感染情況，對鄰居的社區造成威脅。為釋除巿民疑慮，黃議員促請政府公布會如何處理檢疫中心內的廢物、如何安置隔離人士等細節，以增加透明度。