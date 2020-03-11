大埔區議員姚鈞豪及連桷璋被重案組拘捕　涉阻撓查炸彈案

大埔區議員姚鈞豪和連桷璋4天內兩度被捕。姚鈞豪和連桷璋周日（8日）於大埔反指定診所遊行期間被捕，至昨日凌晨在facebook專頁稱已獲保釋，今午姚及連的專頁再發布消息，指2人被重案組帶返警署。 警方確認拘捕2名區議員，指周日警方於廣福邨一單位採取拘捕行動期間，大批人士阻差辦公，2人涉嫌串謀阻礙警務人員執行職務被扣留調查。

大埔區議員連桷璋（左）及姚鈞豪3月8日凌晨到廣福邨了解警方的行動。（姚鈞豪fb圖片）

連桷璋、姚鈞豪被重案組拘捕 涉炸彈案拘捕行動阻差辦公

連桷璋facebook專頁指，連桷璋於下午近3時，在大埔寶湖被數名便衣警員帶返大埔警署；姚鈞豪facebook專頁則指，姚鈞豪於下午約3時45分，在大埔中心被2名新界北重案組帶走協助調查。

警方表示，有組織罪案及三合會調查科人員於周日凌晨時分到大埔廣福邨一單位採取拘捕行動，其間有大批人士在單位外聚集，並於警方在單位內調查及押解被捕人離場時阻撓警務人員執行職務。新界北總區重案組人員經調查後，今午拘捕一名22歲姓姚及一名30歲姓連本地男子，涉嫌串謀阻礙警務人員執行職務，他們現正被扣留調查。

同區區議員：製造寒蟬效應

同區區議員陳振哲亦認為是次拘捕明顯是濫捕，他指出，作為區議員關注社區事務是其工作，連、姚2人當日前往了解一個拘捕行動不可能涉阻差辦公，被捕是白色恐怖，企圖製造寒蟬效應；區鎮濠批評，警方短時間內再度拘捕連、姚2人，行動是針對民主派議員。

周日凌晨，警方就3宗炸彈爆炸案突擊搜查22個地點，合共拘捕17名男，並於一棟商業樓宇檢獲包括3個土製炸彈半製成品，及2.6噸化學物品。有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華於周一的記者會上稱，警方搜查廣福邨一單位時多次遇阻，包括有自稱區議員人士拍門要求入內，以及有人召消防員、打破消防鐘、逐層樓按電梯等，可能牽涉阻差辦公，如有證據，會循此方面再作跟進。

根據姚鈞豪及連桷璋當時的facebook直播，他們在單位外逗留逾40分鐘，其間2度拍門及自報身份後，希望了解是否有警員在屋內。消防員到場獲准入屋，確認屋內警員身份。其後多名防暴警察增援，要求區議員及聚集人士離開，被區議員質疑進入大廈前有否登記，雙方發生爭拗，其間消防鐘聲響起。

周日反對肺炎指定診所遊行 3名大埔區議員被捕

周日有示威者發起遊行，抗議將大埔賽馬會普通科門診，列為肺炎指定診所，有人以雜物堵路及向警員投擲雜物，最少10人被捕；及至當晚，示威者再次在大埔安邦路及太和路一帶聚集，再有13名男女被捕，當中包括文念志、姚鈞豪和連桷璋。至昨日凌晨1時許，「大埔民主聯盟」在facebook表示，被捕3名區議員已陸續完成保釋手續回家。