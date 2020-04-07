彩印機製假「金牛」　警搗深水埗偽鈔集團拘5男女

警方繼上周五（3日）拘捕兩名涉嫌行使偽鈔買外賣的中年情侶後，今日（7日）再採取打擊偽鈔集團行動，突擊搜查深水埗一個用作儲藏偽鈔的住宅單位，檢獲73張面值1,000元假「金牛」，拘捕5名男女，涉嫌藏有偽鈔，警方相信已成功搗破一個偽鈔集團。 警方指出，偽鈔為彩色打印機印刷，無防偽特徵，匪徒通常會在交易頻繁或昏暗環境使用鈔票，例如快餐店、便利店及的士內，呼籲市民接收鈔票時小心以假亂真。

警方拘捕5名男女，當中被捕4男為南亞裔人士。（林振華攝）

警方商業罪案調查科偽鈔及偽造文件組聯同水埗警區反三合會行動組，展開打擊偽鈔集團聯合行動，經深入調查及情報分析，鎖定長沙灣道227號一個用作儲藏偽鈔的住宅單位，今日晚上7時採取突擊搜查行動，於單位內檢獲73張1,000元面額偽鈔，面值共7.3萬元，拘捕4名南亞裔男子及一名本地女子，年齡介乎29至38歲，涉嫌「管有偽製紙幣」，正被扣留調查。4名南亞裔男子為巴基斯坦及印度裔，分別持有身份證及俗稱「行街紙」的臨時身份證明書。

偽鈔紙質粗劣 不排除部分流出市面

商業罪案調查科偽鈔及偽造文件組署理總督察張文瀚表示，警方相信是次行動成功搗破一個偽鈔集團，防止偽鈔流入市面，然而涉事單位已運作一段時間，不排除已有偽鈔流入市面。警方早前接獲與是次檢獲偽鈔序號相同的報案，部分偽鈔亦有重複編號的情況。而是次檢獲的偽鈔質感低劣，使用彩色打印機印刷，無任何防偽特徵，一般市民可分辦出為偽鈔。

張文瀚指出，鈔票集團匪徒常見手法是使用單位藏有偽鈔，或使用彩色打印機製偽鈔，並於交易頻繁或環境昏暗的地點使用，例如快餐店、便利店及的士，趁受害者不為意時誤收偽鈔，去年有多宗非本地人士涉藏有偽鈔被捕。

警方呼籲，市民接收鈔票時需要份外小心，留意鈔票防偽特徵，包括凹凸手感及開窗式金屬線。若市民收到偽鈔，不要繼續持有及嘗試使用，否則或干犯藏有偽鈔及使用偽鈔罪，可判監禁14年。