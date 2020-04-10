周柏豪萬宜水庫拍劇　拍外景豁免限聚令？　食衞局：不能一概而論

針對新冠肺炎疫情未止，政府實施「限聚令」，限定公眾地方聚集不得多於4人，但連日來電視台外景拍攝未有停止，動輒20人聚集。惹起爭議。 《香港01》記者今日在萬宜水庫採訪時，看到藝人周柏豪及袁豪偉在場拍攝外景，隨影工作人員約20人，部分人更無戴上口罩。 食衞局回覆《香港01》查詢時表示，電視台外景拍攝是否獲豁免不能一概而論，需考慮地點、聚集原因是否為工作等所有因素而定。有律師認為立例原意是抗疫，私人娛樂事業因工在公眾地方聚集，看不到獲豁免的理由。

藝人周柏豪參與拍攝，並相信外景拍攝在限聚令下獲豁免。（蔡正邦攝）

電視廣播有限公司（TVB）職員今早（10日）在萬宜水庫拍攝外景，現身藝人包括周柏豪與袁偉豪，隨影工作人員約20人，浩浩蕩蕩，部分人更無戴上口罩。記者上前了解後，攝影團隊散開避免聚集，分批繼續工作。周柏豪相信外景拍攝在限聚令下獲豁免。

電視廣播有限公司（TVB）藝員袁偉豪（右四短袖藍衣）在萬宜水庫拍攝，攝影隊伍近20人聚集。（蔡正邦攝）

食物及衞生局回覆《香港01》指，條例指明的豁免群組聚集，包括「在工作地點為工作而進行的群組聚集」。這項豁免是否適用於電視台在公眾地方拍攝外景不能一概而論，須視乎當時的實際情況及工作性質，例如該地點是否屬公眾地方、參與人士是否有工作指示及聚集發生的一刻是否「為工作而進行」等，評估時須要考慮所有適當及相關因素。

記者向作為執法部門的警務處查詢，警方如何處理市民針對電視台外景的報案。警察公共關係科指沒有資料可回覆，着記者徵詢法律意見。律師陳惠源指可以從立法原意了解《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》，為的是抗疫、減少社交接觸，攝影團隊多人聚集危險。

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他提到限聚令12項豁免範疇中，介定了特定群體，包括醫護服務、執行政府職能、交通運輸等，而無列明娛樂事業，即使第4項所示「為在工作地點工作而進行的群組聚集」，私人公司因工在公眾地方聚集，看不到獲豁免的理由。他表示疫情下立例倉卒，法律未完善可以理解，但質疑「點解（對）有啲（店舖）特別清晰，雷厲執行呢？」例如警方3月31日在太子群眾活動中，多次引用限聚令截查市民及記者，「趕資訊自由、新聞自由時咁清晰，點解趕TVB咁唔清晰？」若相關公司向有關部門申請拍攝許可，則另當別論。

記者向兩家免費電視公司查詢，至截稿前未有回覆。