涉毒品生意糾紛　黑幫行動組刀手油麻地駕車被截　遭多名兇徒追斬

油麻地發生黑幫斬人案。今日（14日）凌晨1時許，1名男子駕車途經彌敦道恒豐酒店對開時，遭數名駕駛私家車的男子伏擊，兇徒以牛肉刀追斬，事主手部中刀浴血，事後清醒送院。 消息稱，事件涉及黑幫的毒品生意糾紛，據悉和勝和及新義安的成員於過去半年，因樓上吧毒品銷售結怨，多次發生打鬥，今次捱斬的男子為和勝和行動組刀手。

警方封鎖現場調查。（劉定安攝）

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據了解，在過去半年，黑幫和勝和與新義安因樓上吧毒品銷售問題，多次發生爭執及打鬥，過程中有人受傷，事件已引起警方關注。消息指，傷者是和勝和行動組刀手，在凌晨1時許與女友食完宵夜，駕駛七人車離開時懷疑被人跟蹤。

據悉，當七人車駛至彌敦道216至228號恒豐酒店對開時，突遭2輛私家前後夾擊，七人車試圖撞開私家車不果，車上女子立即開門逃入酒店求助，惟男司機未及逃脫，遭多人圍斬多刀，歷時約20秒。

案發後酒店大堂血跡斑斑，酒店外遺有黑色七人車及白色私家車，2車均有明顯損毀， 42歲姓高男事主手部中刀浴血，清醒被送往伊利沙伯醫院治理。

警方將案件列作「傷人」處理，交由油尖警區刑事調查隊第2隊跟進，暫未有人被捕。由於昨晚旺角奶路臣街亦有1名男子被斬，警方正調查2案是否有關連。