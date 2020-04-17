中環碼頭跳唱大媽違限聚令　阿伯圍觀齊被票控　最老90歲

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續，中環碼頭跳唱大媽無視「限聚令」，繼續載歌載舞。今晚（17日）6時，警方聯同入境處特務警察到場突擊巡查，發現多人正圍觀跳唱大媽，由於各人的距離不足1.5米，警方於是引用《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），票控8名圍觀阿伯，每人需罰款2000元，另外向3名大媽發出傳票，他們年齡介乎38至90歲。

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警方調查期間，1名59歲姓陳男子因拒絕向警方提供住址，警方勸喻無效，涉嫌阻差辦公被捕，1名55歲姓諶女子，則涉嫌逾期居留被帶返警署。事後現場擺賣的攝影檔、大媽團陸續散去。

警方表示，過去不時在上述地點巡查，已多次發現有關街頭表演攤檔，亦曾作出勸喻及警告，但情況未有改善。其中一名遭票控、71歲的黃伯表示，聽歌時突然有數名警察上前，在未有警告的情況下，指他違反「限聚令」。他指自己已退休，難以負擔2000元罰款，「唯有問個仔攞」。他又指自己居於東涌，用長者2元乘車優惠到中環。

政府早前公布「限聚令」，任何人舉辦違反「限聚令」活動，或營運該聚集的地方，均屬犯罪，最高可被罰款25,000元及監禁6個月，而參與活動人士，則會被發出2000元定額罰款告票。