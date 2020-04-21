清水灣七旬翁浮潛溺斃　友人目擊浮海面：佢幾秒都唔郁

七旬老翁玩浮潛溺斃。今（21日）下午1時38分，警方接報指，一名男子於清水灣大坳門路139號清水灣鄉村俱樂部附近海灘遇溺，男子被救起，昏迷送將軍澳醫院搶救後不治。警方經初步調查，相信事件沒有可疑，其死因有待驗屍後確定。 死者同行友人接受《香港01》訪問表示，今日3友人出海浮潛，他落水約10分鐘後，於水深約1米多處浮沉，「佢幾秒都唔郁」，獲救後口吐白沫，多人合力施救及進行人工呼吸，惟送院不治。友人對其意外身亡感到「好突然」。

溺斃男子73歲姓張。據了解，今午約12時，張翁與兩名友人於清水灣二灘乘坐舢舨出海，抵達清水灣鄉村俱樂部對開海面進行浮潛。約10分鐘後，友人發現張翁於海面載浮載沉，懷疑他遇溺，連忙將他救上舢舨，惟他已陷入昏迷，友人遂前往俱樂部求助，職員協助報案。救護員到場，將張翁送往將軍澳醫院搶救，惟延至下午2時55分不治。

死者同行友人謝先生表示，10年前，他在沙灘游泳時，張翁主動上前結識，更教他浮潛，自此不時一同出海。他們今日再度相約坐舢舨出海浮潛，初時謝與另一友人先落水，而張翁則先在舢舨上吃麵包，其後再載上耳塞落水。

約10分鐘，謝潛水前行時，忽然只看到張翁平日用作輔助的不銹鋼鐵通隨水漂流，而張則於百餘呎外位置浮沉，謝頓感不妥，於是快潛上前並呼叫張翁，但對方「幾秒都唔郁」，謝連忙着另一友人協助救起張翁，並扶上一塊大石上。張翁陷入昏迷，無反應，2人按壓其胸口試圖施救，張翁吐出白泡及海水，但仍未醒，謝即時跑向俱樂部求救，約4名職員包括急救員隨謝前往救人，並聯手為張翁急救，眾人一度以為有望救回，惟最終送院不治。

謝指，張翁為人熱情、主動，亦十分注意健康，外表硬朗「唔似70幾歲」，但疑有糖尿病。謝又指，肇事地點水深不過1米多，不會沒頂，對張翁意外離世感到「好突然」。