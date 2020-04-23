警一連兩日打擊沙田區違泊車輛　共發出3,041張牛肉乾

沙田警區持續2日展開打擊違例泊車行動，共發出了3,041張定額罰款通知書。警方又呼籲車主及司機自律，提高道路使用者的安全意識。

沙田警區昨（22日）完成為期2日的執法行動，在沙田、田心及馬鞍山警區重點打擊雙行泊車、在限制區裝卸貨物或等候，及阻礙緊急車輛通道等違例事項。行動中，警方共發出了3,041張定額罰款通知書。警方指沙田警區會繼續加強執法行動，針對性打擊司機違泊造成的交通阻塞，或對其他道路使用者構成危險的行為，以確保交通暢順及保障市民安全，同時會透過宣傳和教育，提高道路使用者的安全意識。

此外，西九龍總區交通部與九龍城、旺角、深水埗及油尖警區交通隊人員昨日（22日）凌晨展開代號「動天」（MOVESKY）的打擊違例泊車行動，以提高市民對造成交通擠塞相關的違例事項的意識。這些違例事項包括於行人路泊車、違例泊車造成不必要的障礙、非法進入黃色方格路口、在限制區內停車、在限制區內讓乘客上落、在限制區內裝卸貨物及未經授權而在巴士站停車。

行動中警方共發出2,490張定額罰款通知書，當中2,376張定額罰款通知書針對違例泊車。另外警方亦拖走6輛對交通造成阻塞的車輛。

警方呼籲道路使用者遵守交通規例，避免交通意外及保持交通暢順。警方會繼續定期採取執法行動以確保香港的道路安全。