蘭桂坊非洲女疑施「美人計」盜竊　3外籍漢中招失財　警埋伏拘2女

中環蘭桂坊近月疑有非洲裔女竊賊出沒「搵食」，施機向到來消遣的外籍漢施「美人計」，甚至跟隨對方返家後落手盜竊。警方早前接獲2名外籍男子報案，指在蘭桂坊認識數名非裔女子後遺失信用卡及銀包，合共損失7,250元。警方經調查後鎖定涉案目標，日前在蘭桂坊一帶埋伏，以盜竊和以欺騙手段取得財產拘捕1名32歲非裔女子，同日再於灣仔拘捕另1名21歲非裔女子，當場搜出屬於他人手提電話及信用卡。

警方早前在蘭桂坊拘捕一名非裔女子，懷疑盜去他人信用卡及銀包。（資料圖片）

警方接獲1名28歲男外籍報案人報案，指他於2月1日在蘭桂坊消遣時認識2名非洲裔女子，其後發現1張信用卡不見了，懷疑被人盜去，該信用卡其後被人進行3次交易，合共損失約7,250元，案件列作盜竊及以欺騙手段取得財產。

警方其後再接獲另1名36歲男外籍報案人報案，指他於本月18日在蘭桂坊消遣時認識3名非洲裔女子，其後發現失去銀包，內有2張信用卡，懷疑被人盜去，案件列作盜竊。

中區警區反三合會行動組人員遂於上周四（23日）在蘭桂坊一帶埋伏，鎖定1名32歲非洲裔女子，懷疑她與上述2宗案件有關，出動將她拘捕。

女賊涉陪「獵物」返家落手盜竊

警方同日亦發現1名21歲非洲裔女子在蘭桂坊認識1名31歲外籍男子後，非洲女陪同外籍男到灣仔區1單位，懷疑盜去對方的個人財物，警員在埋伏附近後，成功拘捕該名女子，並在她身上檢獲該男子的手提電話及信用卡。警方指案件仍在調查中，不排除有更多人被捕，呼籲市民到於消遣時應盡量小心保管財物，與朋友結伴同行，以免讓匪徒有機可乘。