觀塘地產經紀混戰　疑爭客街頭互毆　最少1人受傷被捕

今(11日)晚8時許,觀塘巧明街100號友邦九龍大樓對開,發生打架傷人事件。涉事位置為永泰地產的屯門新樓盤OMA by the Sea售樓處,2批地產經紀疑因爭客問題起衝突,雙方各佔4人街頭互毆,有人被推跌地上,遭對方拳打腳踢。有途人拍下事發片段,可見有人高呼「喂!唔好打啦!」企圖阻止,但無人理會,其中一方逃去,另一方留在現場及報警。 《香港01》正就事件向地產代理監管局查詢。

警方表示,晚上8時許,為數約8名任職地產經紀的男子,於上址發生爭執,雙方互相毆鬥。其中一方4人打鬥後逃去,另一方4人留在現場及報警。警員趕抵發現其中姓劉(29歲)男子頭、手受傷,涉嫌打架被捕及送院;同行3名年齡22、23及26歲男子,亦被帶署調查。警方正追緝在逃4名男子。

據了解,涉事位置為永泰地產(369)的屯門新樓盤OMA by the Sea,位於觀塘的售樓處。資料顯示,OMA by the Sea因收票不俗,早前應市再加推108伙,即合共有216伙,折實平均呎價為12855元。

另外,政府昨日(11日)公佈的第三輪防疫基金中,預留1.35億向地產代理業界個人持牌人提供現金津貼,營業員持牌人津貼金額為2,510元,而地產代理持牌人則獲3,930元津貼,措施預計4萬人受惠。