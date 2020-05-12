觀塘地產經紀混戰　疑爭客街頭互毆　最少1人受傷被捕

今（11日）晚8時許，觀塘巧明街100號友邦九龍大樓對開，發生打架傷人事件。涉事位置為永泰地產的屯門新樓盤OMA by the Sea售樓處，2批地產經紀疑因爭客問題起衝突，雙方各佔4人街頭互毆，有人被推跌地上，遭對方拳打腳踢。有途人拍下事發片段，可見有人高呼「喂！唔好打啦！」企圖阻止，但無人理會，其中一方逃去，另一方留在現場及報警。 《香港01》正就事件向地產代理監管局查詢。

警方表示，晚上8時許，為數約8名任職地產經紀的男子，於上址發生爭執，雙方互相毆鬥。其中一方4人打鬥後逃去，另一方4人留在現場及報警。警員趕抵發現其中姓劉（29歲）男子頭、手受傷，涉嫌打架被捕及送院；同行3名年齡22、23及26歲男子，亦被帶署調查。警方正追緝在逃4名男子。

據了解，涉事位置為永泰地產（369）的屯門新樓盤OMA by the Sea，位於觀塘的售樓處。資料顯示，OMA by the Sea因收票不俗，早前應市再加推108伙，即合共有216伙，折實平均呎價為12855元。

另外，政府昨日（11日）公佈的第三輪防疫基金中，預留1.35億向地產代理業界個人持牌人提供現金津貼，營業員持牌人津貼金額為2,510元，而地產代理持牌人則獲3,930元津貼，措施預計4萬人受惠。