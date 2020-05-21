5個月男嬰劏房碌架床墮地重傷　舅父：一家九口原本入住駿洋邨

一名巴基斯坦裔5個月男嬰，上月26日在深水埗劏房，意外由碌架床上層墮地導致頭部重創，男嬰其後一直在瑪嘉烈醫院深切治療部留醫，院方今日（21日）上午9時許報案，警方暫列「虐兒」案處理，由重案組跟進，未有人被捕。男嬰親友透露，一家九口居住在深水埗一間300呎劏房單位，家人早前抽中駿洋邨，原本4月可以入伙，但因疫情受阻，上樓無期再發生不幸意外，家人大受打擊。

男嬰今日仍在瑪嘉烈醫院深切治療部留醫，其親友一直在病房外等待。男嬰舅父及姨仔於醫院向記者透露，他們一家三代人共9口住深水埗，男嬰的21歲母親是6兄弟姊妹中大家姐，最細妹妹只有9歲，他們與父母同住，加上男嬰共9口擠在一間300呎劏房單位內生活，男嬰父親則留在巴基斯坦，平時男嬰睡在碌架床下層，上月26日因打掃衛生，男嬰媽媽將他放到上格床後繼續清潔，突然聽到「嘭」一聲，發現男嬰由上格床墮地，媽媽立即帶男嬰搭的士往醫院急症室。男嬰留醫近一個月，今日（5月21日）瑪嘉烈醫院就案件報警。

一家原本4月入住駿洋邨

舅父Bilal透露，一家早前抽中駿洋邨公屋單位，原定今年4月入伙，卻因新冠肺炎肆虐，駿洋邨被用作檢疫中心，上樓遙遙無期。舅父認為若一家遷入駿洋邨的話，意外或許不會發生，「現在居住環境很小，沒有足夠空間放嬰兒床」。他續指，未能如期入住駿洋邨，家人曾申請中轉屋，惟一直未有下文。

男嬰與8名家人住在深水埗一個300呎單位。（陳蕾蕾攝）

墮地時BB頭撞雪櫃角

記者前往男嬰深水埗住所了解事件，1名15歲女童開門，稱是BB的姨仔。女童透露，BB於香港出世，事發當日家姐正在進行清潔，未有留意床上的BB，豈料BB自行轉身時由床上墮地，頭頂位置撞到雪櫃角，起了一個「大腫包」，當時BB沒有流血，但放聲大哭，家人立即抱他往醫院。

警列「虐兒」處理

警方稱，經初步調查，事發於上月尾，當時男嬰媽媽去洗手間，於是將男嬰交給他人照顧，照顧者將其放在床上，豈料BB由床上墮地，頭部撞到硬物，當日已送院。今日醫院為BB作進一步檢查時，發現頭部有傷勢，於是報警，現時案件暫列「虐兒」，由重案組跟進。

瑪嘉烈醫院回應指，男嬰早前因頭部受傷入院，曾需要接受兒科深切治療，現時已轉到兒科普通病房留醫，目前情況穩定。院方經過詳細檢視個案後，懷疑男嬰入院時的傷勢有可疑，於是在今日報警，院方會配合警方調查。