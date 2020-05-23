警方新界南區打擊違例小巴的士　截900輛票控157輛車司機及乘客

警方在5月19日起一連4日，在新界南區各主要道路打擊公共服務車輛交通違例行動。行動中共截查約900輛公共服務車輛，包括公共小巴、的士及貨車等，票控了逾150部車輛，涉及干犯多項交通違例事項，又扣查20多輛嚴重殘缺的士或小巴，以及向30多輛公共車輛司機發出驗車令。

新界南總區交通執行及管制組人員是於（5月19日）起，一連4日在新界南總區內各主要交通幹道，進行代號「駒始」(KICKSTARTER) 的打擊公共服務車輛交通違例行動。

行動中，警方設置多個路障，截查約900輛公共服務車輛，發現當中157輛公共服務車輛，包括公共小巴及的士，涉及各種交通違例事項，如超速、切雙白線、在限制區上落客、小巴乘客未有扣上安全帶等。人員已向有關司機及乘客發出傳票及告票。

人員亦截查多輛涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》的貨車，其中23輛涉及嚴重殘缺的小巴及的士已被扣查，以作進一步檢驗。人員亦向另外36輛公共服務車輛的司機發出俗稱「驗車令」的欠妥車輛報告。警方不排除稍後會向有關司機及車主以傳票方式檢控。

警方呼籲駕駛人士，車輛殘缺是違法行為，並且會嚴重影響到其他道路使用者及行人安全。違例者一經定罪，最高可被判處罰款1萬元及監禁1年。警方會繼續加強執法行動以打擊相關違例罪行，保障市民安全，駕駛人士切勿以身試法。