1日2街站遭滋擾　天水圍擸凳男報稱導師　大圍站20歲中學生咬義工

警方昨午（28日）接獲2宗街站被滋擾的案件，並拘捕2名男子。其中，大圍站一名20歲報稱中學生的青年，行經街站時踢爛易拉架，並咬傷其中1名街站義工的右前臂，涉嫌「刑事毀壞」及「普通襲擊」被捕。約1小時後，天水圍天瑞邨「再出發大聯盟」支持國安法的一個街站，報稱導師的35歲男子與設街站的人發生爭執，並舉起於附近花槽拾起的一張破爛木凳，他被制服後，涉嫌藏有攻擊性武器被捕。該名男子當時被4名中年男女包括街站義工壓於地上，一度高呼「透唔到氣」，他其後被拘捕，4名制服男子的男女則獲放行。

昨午4時許，有人於港鐵大圍站外設街站。一名報稱為中學生的20歲青年男子，經過該街站時踢爛易拉架。當街站義工上前截停該男子，其中1名義工被咬傷右前臂。警方接報到場，以涉嫌干犯「刑事毀壞」及「普通襲擊」拘捕該男子。案件現由沙田警區刑事調查隊跟進。

約1小時後，天水圍天瑞邨一個「再出發大聯盟」的街站，正進行支持國安法簽名，一名報稱為導師的35歲男子，與設街站的人發生爭執，該男子舉起在附近花槽拾起的一張破爛木凳，該男子被制服。警方以涉嫌干犯「藏有攻擊性武器」將他拘捕。案件現由元朗警區刑事調查隊跟進。事發時，該名男子被4男女制服在地，男子一度高呼「透唔到氣」及「隻腳好痛」，惟4人未有放手。

警方表示，警方極為關注近期接連發生涉及街站的暴力違法行為。警方重申，尊重市民和平表達意見的自由和權利，但當市民政見不同時，絕不應該訴諸暴力。警方執法時不會考慮涉案人的背景或政治理念，任何人違法，警方都必定果斷執法。