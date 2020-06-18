【4日3宗】元朗橡樹1米長樹椏墮下　擊傷觀棋翁：會死人㗎！

本港4日內發生第3宗塌樹枝傷人事件。今日（18日）下午1時許，元朗炮仗坊遊樂場有兩名男子於一棵約20米高的橡樹下觀看捉棋，突然有兩條約1米長的枯枝墮下，擊中兩人。姓林52歲男子及姓葉76歲老翁分別頸傷及頭傷，清醒被送往博愛醫院治理。經初步調查，相信事件無可疑，列作「有人意外受傷」。 其中一名傷者林先生經治理後已出院，並重返公園乘涼。他表示，近月於公園內曾3次目擊有樹枝墮下，其中一次樹枝更有約4吋粗，坦言「梗係驚啦，會死人㗎！」他指每天均有上年紀街坊前來公園休憩，希望康文署能跟進事件。

今午元朗炮仗坊遊樂場一棵20米高的橡樹有兩條約1米長的枯枝墮下，擊中兩名分別姓林52歲男子及姓葉76歲老翁。事發後，職員已圍封有關的枱凳。（余睿菁攝）

事發後，職員已圍封有關的枱凳，但仍有10多名街坊於橡樹下捉棋及乘涼。傷者林先生經治理後已出院，並重返公園休憩。他指事發時與姓葉老翁，於橡樹下觀看別人捉棋，突然有一2至3cm粗的樹枝墮下，擊中兩人。對方頭部輕傷但未有流血，自己則頸部受傷。他大呼「梗係驚啦，會死人㗎！」，惟他指附近沒有其他地方可消遣，只能繼續前來公園。他表示，近月已目擊3次有樹枝墮下，其中一次樹枝更有約4吋粗，幸未有傷及人。林先生指，公園每天均有多名上年紀街坊聚集，他希望康文署能跟進事件，以防再次有意外發生。

另一名正在公園內休憩的男子亦表示，涉事橡樹以往亦曾有樹枝墮下。他指一向有不少人於橡樹下捉棋，如今發生此事會避免坐在該樹下。

康文署回覆查詢表示，今午該印度橡樹有樹木枝條墮下。意外後，康文署安排承辦商到場清理斷枝，並檢視該樹木及鄰近的樹木。初步檢視結果顯示，該樹枝因近日惡劣天氣影響而墮下，鄰近樹木未有發現相關問題。康文署指，有定期派人到香港各公園檢視樹木情況，以往未有發現該樹有異常情況，亦未有收到相關投訴。

月內至今已發生5宗塌樹傷人事件。前日（16日）沙田大圍村一石栗樹約2米長的樹枝突折斷，壓中一名85歲姓張的婆婆，她頭、腳受傷，經治理後情況穩定。周一（15日）上水龍運路2號北區大會堂對開休憩處，有一截4米乘2米樹枝突然塌下，擊中一名62歲姓關男子，他頭部受傷由救護車送往北區醫院治理。另外，本月5日牛池灣斧山道160號對開，有一棵約5米高的筆管榕塌下，樹枝打中3名男女途人，他們擦傷清醒，被送往送聯合醫院治理。上月22日，沙田博康邨街市外有樹枝塌下，擊中一名73歲姓黎老翁，現時情況嚴重。