私家車青沙公路衝路障撞警員　狂飆4公里撞車　男女涉多項罪就擒

周日（28日）清晨近6時，新界南總區交通執行及管制組特遣隊人員，於往沙田方向一邊尖山隧道入口前的青沙公路，架設路障打擊酒駕。其間，1輛私家車被截停後突然加速衝越路障，並撞傷1名警員；擋風玻璃亦被雪糕筒撞爆，警方立即展開追截，該車在收費亭附近失控再撞毀4米長鐵欄。之後為擺脫追捕，即立即掉頭，續往九龍方向高速逃去。

雙方「追逐戰」延至4公里外的長沙灣，途至元州街與興華街交界時，私家車失控撞向路邊1輛寶馬及另1輛私家車，車上男司機及女乘客前無去路，立即落車，拔足而逃。女方逃至毗鄰昌華街時，被趕抵警員截獲；手腳有紋身的男司機，狂奔至昌華街與青山道登上1幢大廈，企圖更衣掩飾，惜「金蟬脫殼」失敗，亦被趕至沙展制服。