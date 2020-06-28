私家車青沙公路衝路障撞警員　狂飆4公里撞車　男女涉多項罪就擒

最後更新日期：
周日（28日）清晨近6時，新界南總區交通執行及管制組特遣隊人員，於往沙田方向一邊尖山隧道入口前的青沙公路，架設路障打擊酒駕。其間，1輛私家車被截停後突然加速衝越路障，並撞傷1名警員；擋風玻璃亦被雪糕筒撞爆，警方立即展開追截，該車在收費亭附近失控再撞毀4米長鐵欄。之後為擺脫追捕，即立即掉頭，續往九龍方向高速逃去。
雙方「追逐戰」延至4公里外的長沙灣，途至元州街與興華街交界時，私家車失控撞向路邊1輛寶馬及另1輛私家車，車上男司機及女乘客前無去路，立即落車，拔足而逃。女方逃至毗鄰昌華街時，被趕抵警員截獲；手腳有紋身的男司機，狂奔至昌華街與青山道登上1幢大廈，企圖更衣掩飾，惜「金蟬脫殼」失敗，亦被趕至沙展制服。
涉案男女雙雙被捕。男44歲姓郭，女37歲姓羅，警方指，人員在青山道437號1樓宇梯間拘捕姓郭男疑犯，經初步調查，郭疑盜去一套衣物及未能通過識認藥物影響觀測，涉嫌瘋狂駕駛、危險駕駛、無牌駕駛、受藥物影響下駕駛、沒有按警務人員指示停車、沒有第三者保險下駕駛、駕駛未獲發牌照車輛及盜竊等罪行被捕。人員調查後亦發現被捕羅女因其他刑事罪行而被法庭通緝，並在她身上檢獲1張不屬於她的身份證。女疑犯涉嫌管有他人身份證被捕。案件交由深水埗警區刑事調查隊跟進。
2男女事後均報稱不適，清醒被送往明愛醫院治理。
+5
+4
+3
涉案手腳有紋身男司機被捕。（陳永武攝）
涉案女乘客被捕，其隨身物品有大批衣物。（陳永武攝）
1名男警手掌受傷流血。（陳永武攝）
警員在場搜查。（陳永武攝）