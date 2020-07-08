警九龍灣麗晶花園拘父子　涉管有電槍及多把已開鋒刀具

警方今（8日）下午在在九龍灣麗晶花園1單位內拘捕1對父子，涉嫌無牌管有槍械及藏有攻擊性武器，行動中，警方檢獲1枝電槍以及十多把已被開鋒的刀具。

30歲報稱電腦工程人員的疑犯被押上囚車。（余睿菁攝）

將軍澳警區總督察阮成熙（右）稱，根據火藥及彈藥條例，無牌管有槍械包括電槍，一經定罪，最高可判監14年及罰款10萬元。（余睿菁攝）

將軍澳警區情報組接獲線報，指有人在網上交易平台出售電槍以及攻擊性武器。警員經過深入調查，鎖定1名報稱電腦工程人員的30歲男子。警員今（8日）下午在九龍灣麗晶花園埋伏，將目標男子截獲，並在他身上搜出1枝電槍。其後，人員在該名男子屋內發現其73歲父親，並在他們的房間檢獲2把武士刀、1把開山刀、12把摺刀、1把長膠刀、1把長木刀和子母刀，全部刀具均已被開鋒。人員遂拘捕2名男子，涉嫌無牌管有槍械及藏有攻擊性武器，被捕人士正被扣留調查。警方將會針對電槍和武器的來源和用途作調查，案件交由將軍澳警區重案組第一隊跟進。

將軍澳警區總督察阮成熙稱，根據火藥及彈藥條例，無牌管有槍械包括電槍，一經定罪，最高可判監14年及罰款10萬元。藏有攻擊性武器意圖作非法用途，一經定罪，最高可判監2年及罰款5千元。警方呼籲，上述兩罪均屬嚴重罪行，市民切勿以身試法。