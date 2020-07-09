撞青荔橋｜青衣運沙船撼港鐵架空橋躉　機場快綫及東涌綫一度受阻

一個月兩宗，青衣再有船隻撞向港鐵架空天橋橋底！今日（9日）早上11時許，一艘運沙船駛經青衣青荔橋（又稱藍巴勒海峽橋），船身撞向天橋橋躉。現場消息指，運沙船滑輪位置撞向橋躉，躉船機手駕駛船隻已經50年，以往從未發生類似事故，指滑輪「掂一掂」橋躉就馬上移開。港鐵機場快綫及東涌綫服務一度受阻。 翻查資料顯示，今年6月，一艘躉船於青衣近南巴勒海峽，撞向港鐵機場快線架空路軌天橋橋底，事件中無人受傷或失蹤，當日列車服務一度受阻。

青衣運沙船撼港鐵架空橋躉，機場快綫及東涌綫一度受阻。（陳諾希攝）

事發於醉酒灣內灣，上午11時許一艘沒有載沙的運沙船，駛經上址打算調頭時，滑輪位置撞向橋躉。躉船機手駕駛船隻已經50年，以往從未發生類似事故，指滑輪「揩到（橋躉）即刻走，即刻抆返轉頭。有隻拖輪幫手。揩一揩，掂一掂，即刻就離返開。」

港鐵：機場快綫及東涌綫服務受阻

港鐵指由於有船駛經藍巴勒海峽大橋時，懷疑觸及橋底位置，機場快綫及東涌綫列車服務受阻。至下午1時，港鐵指工程人員已檢查相關路段，確定行車安全後，機場快綫及東涌綫列車服務陸續恢復正常。

藍巴勒海峽大橋一度需要封閉進行緊急檢查，機場快綫及東涌綫服務調整。包括機場快綫來往香港及青衣站服務暫停、來往青衣及博覽館站維持30分鐘一班車。

另外東涌綫，來往荔景及青衣站服務暫停、來往香港及荔景站維持10分鐘一班車、來往青衣及東涌站維持10分鐘一班車。港鐵正安排免費接駁巴士來往香港至博覽館站、九龍至博覽館站、以及荔景至青衣站。

至下午1時，港鐵指早前有船觸及藍巴勒海峽大橋，港鐵工程人員已檢查相關路段，確定行車安全後，機場快綫及東涌綫列車服務陸續恢復正常。