民主派初選｜區議員何致宏涉藏危險藥物被捕　聲稱醫生處方藥物

中西區區議員何致宏被警方拘捕。立法會選舉民主派初選今日（12日）進行第二日投票，晚上7時，位列港島初選候選人彭卓棋團隊名單第二的何致宏，於西灣河街頭拉票期間被捕，被手銬反鎖雙手，帶返警署調查，涉嫌管有危險藥物。消息指，何被指身藏第一部毒藥。 何致宏數小時後獲准保釋候查，聲稱藥物是醫生處方藥物，事發時無攜帶醫生紙，批評警方濫捕。

何致宏（右一）位列港島初候選人彭卓棋團隊名單第二，今日於西灣河街頭拉票期間被捕。（彭卓棋 Michael Pang facebook圖片）

何的工作人員於facebook表示，何被警方拘捕，彭卓棋港島團隊正密切跟進緊事件。相關片段顯示，何於太安樓對開街頭拉票時，被多名軍裝警員包圍，雙手以手扣反鎖背後，押上警方小巴帶走。

警方表示，晚上約7時，警方在筲箕灣道87號附近巡邏，其間截查1名26歲姓何男子，並於其腰包內檢獲1包懷疑危險藥物。經初步調查，該名男子涉嫌管有危險藥物被捕，已獲准保釋候查，須於7月下旬向警方報到，案件交由柴灣分區人員跟進。

消息指，警方機動部隊人員在何的其腰包發現白色粉末。

聲稱醫生處方藥物 何致宏批評警方濫捕

晚上約11時半，何與彭卓棋團隊見記者。何表示，他在西灣河港鐵站附近拉票時，遭警員「無理截停及搜身」，其間無交代原因，其後更被濫捕，他對此表示憤怒，認為事件是針對民主派、本土派及初選。他批評警方在無經同意下打開其腰包搜查，是對他人身侵犯。

何指，事發時，他袋有一包「普通病痛要食嘅藥」，當時沒有攜帶醫生紙，警方以此將他拘捕。有關藥物目前被警方檢走作證物，何未有交代是甚麼病痛，指律師指示不要公布詳情，但「係普通藥物，絕非危險品」。他須於7月28日報到，屆時會攜帶相關醫生證明。

彭卓棋表示，何致宏於街站拉票期間被濫捕，團隊隨即前往柴灣警署聲援。彭指，今日初選投票逾60萬票，顯示民主派初選具認受性，批評政權打壓嚴重，但他們不會懼怕。