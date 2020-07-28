【一日兩宗】黃大仙老婦遭小巴捲入車底亡　79歲司機涉危駕被捕

黃大仙發生奪命車禍，為今日第二宗同樣牽涉小巴的嚴重事故。今日（28日）傍晚近6時，一輛行駛港鐵樂富站及東頭邨的39M小巴，沿黃大仙大成街往東頭村道方向行駛，駛至大成街街市對開斑馬線時，意外將一名老婦撞倒及捲入車底。老婦遭小巴右前轆壓住，消防及救護接報到場，小心翼翼地將老婦從車底救出。72歲姓歐陽老婦被救出時昏迷，送往伊利沙白醫院後證實不治。涉事79歲姓周小巴司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕。

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意外後，現場遺下相信屬於老婦的鞋子、雨傘、染血口罩及大灘血跡。警方檢走作進一步調查。現場消息指，事發時老婦打算從基德小學外的斑馬線，過馬路到對面大成街街市，小巴駛至將老婦撞倒及捲入車底，婦人下半身被小巴右前轆壓住。

運輸署表示，因交通意外，大成街介乎大同街與彩虹道之間的全線現已封閉。駕駛人士請考慮改用其他道路。

警方表示，該名小巴司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，現正被扣留調查。東九龍總區交通部特別調查隊正調查案件。任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請致電23057500與調查人員聯絡。

今早亦發生另一宗同樣牽涉小巴的嚴重事故。今日（28日）早上8時許，九龍灣牛頭角道77號對開位置，一名老婦疑過馬路時遭小巴撞及，女事主遭拖行逾200米，倒地重創昏迷，送院搶救，惜返魂乏術。