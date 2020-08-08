本地口罩廠SPT Mask職員盜報廢口罩平售　高層報警拘5男

本地口罩廠SPT Mask職員盜取已報廢的不合格口罩，以低價出售圖利，被公司高層發現及報警，警拘5男子，包括4名男職員。消息指，香港口罩廠SPT Mask 國藥科技上月生產一批近9000盒的口罩，惟經質量檢查後發現不合格，公司遂指派職員銷毀該批口罩。未料到一名公司高層本月初途經油麻地一間生果舖時，竟發現店舖出售該批次貨，懷疑有職員盜取次貨轉售圖利，於是報警求助。警方經調查後，拘捕5名男子，其中4人為公司主管及倉務員，涉嫌盜竊；另一名被捕男子涉嫌處理贓物。警方起回5,400盒口罩，並相信有部分不合格口罩已流出市面，呼籲市民小心選購。

沙田警區刑事調查隊鍾美祺督察（右）交代案情。（王譯揚攝）

消息稱，SPT Mask上月生產一批近9,000盒口罩，每盒有50個口罩，總值約50萬元。惟公司進行質量檢測後，發現該批口罩未能通過品質控制標準，公司決定全部銷毀，並指派職員於7月28日將該批口罩運往將軍澳堆填區銷毀。

至本月初，一名公司高層途經油麻地一間生果舖時，驚見店內出售公司的口罩，惟公司只會透過網上或授權的本地零售點販賣口罩，認為事件有可疑，經檢查產品序號後，發現生果舖出售的口罩是早前安排銷毀的口罩，懷疑有職員在未經公司批准下，轉售次貨圖利，遂報警求助。

警方接報後深入調查，發現4名男職員於7月28日從沙田石門公司廠房運走該批口罩，警方遂於前日（6日）到石門廠房拘捕4人，他們年齡介乎34至58歲，分別為1名主管及3名倉務員，涉嫌盜竊。警方其後翻查閉路電視片段及運輸出入紀錄，發現口罩送至土瓜灣落山道一個貨倉，人員今日（8日）突擊搜查，檢獲5,400盒口罩，即約37萬個口罩，並拘捕一名30歲男子，涉嫌處理贓物罪。被捕5人將被扣留調查，警方不排除稍後有更多人被捕。

警方相信仍有一批不合格的口罩流出市面，呼籲市民選購口罩時要小心，了解口罩來源以保障健康。

SPT Mask 國藥科技於官方Facebook發出聲明回應事件，指前日（6日）得悉有人通過非授權渠道低價出售聲稱為 SPT Mask的口罩，經內部調查後，發現該賣家出售的口罩的生產批號為SMW27Y20-3A及SMW28Y20-3A，生産日期為今年7月1日至7月5日。該批口罩是因原材料其中有小部分沒有通過公司嚴緊的QC標準，管理層決定將整批有關該原材料的約40萬隻口罩全部報廢，不讓任何有機會質量不達標的口罩流出市面。

惟該批於7月28日準備運往堆填區銷毀的口罩被不法之徒盜取作商業用途，公司報警求助。SPT Mask 國藥科技又指，如任何消費者曾在非公司授權的本地零售點購入該批次口罩，務必停用及聯繫公司予以跟進，公司會提供回收更換服務。