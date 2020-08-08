街頭表演者Oliver Ma中環唱《願榮光》英文版　被警帶走檢樂器

中菲混血街頭表演者馬賦馳（Oliver Ma）今午於中環街頭賣唱，包括《願榮光歸香港》英文版、《Do You Hear the People Sing?》等歌曲，警員到場調查，其後將馬帶上警車帶走，並檢走其擴音器等物品。《香港01》正向警方查詢事件。

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街頭表演者馬賦馳（Oliver Ma）今午於中環皇后大道中近戲院里行人路，放置米高峰及擴音器演唱歌曲包括《願榮光歸香港》英文版、《Do You Hear the People Sing?》，其間有警員到場調查。網上影片拍得，警員上前調查向馬揮手示意，馬未有理會繼續演唱，警員再上前關掉其擴音器，馬再扭開擴音器，警員要求向他搜身並搜查其結他袋等物品。其後警員向馬警告「頭先你無戴口罩，公眾地方唔該你戴番個口罩，防疫呀知唔知道？」，其後離開。

另一片段拍得多名警員再次到場，一名白衣警員捉住馬手臂，其他軍裝警員正執走馬的擴音器等裝備，警員其後將馬帶上警車離開。《香港01》正向警方查詢事件。

上月被警指涉刑事恐嚇拘捕

馬賦馳為一名中菲混血街頭表演者，他於去年10月曾於中環同一位置演唱《願榮光歸香港》英文版，被多名警員包圍，提醒有關其噪音投訴事宜後離開；今年7月27日，馬賦馳再於同一位置演唱被警方拘捕，警方指馬與一名65歲姓黃女子因噪音問題爭執，期間馬懷疑曾語言恐嚇女子，警方以涉嫌刑事恐嚇將馬拘捕。馬賦馳其後於Facebook指，該名賣報紙女士上前斥罵他，拿走其咪架及踢向其結他盒，但女士最後報警，他被鎖上手銬帶署，又指並無片段或錄音證明他曾恐嚇該女士，認為自己被警方虛假指控。