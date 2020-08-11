黎智英被捕｜黎智英押抵西貢搜查遊艇1小時　返回旺角警署　

警方國家安全處以涉嫌違反《香港國安法》及串謀欺詐拘捕壹傳媒集團創辦人黎智英，黎通宵拘留在旺角警署，今（11日）早10時許黎智英乘搭警方七人車離開，據悉他被帶到西貢一遊艇會搜查。近200警員大舉搜查近8小時的壹傳媒大樓，今早回復正常運作，員工乘搭穿梭巴士上班，如常拍卡出入。《蘋果日報》照常出版，更加印20萬份至55萬份，大批市民排隊購買。昨全日警方拘捕10名男女，包括黎智英、黎智英兩子、4名壹傳媒集團高層、前眾志成員周庭等，分別被指涉嫌「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」、「煽動」及「串謀欺詐」。

黎智英通宵扣留旺角警署，早上被帶到西貢搜查遊艇。（鄧栢良攝）

警方國安處成立逾月，首度涉嫌違反《港區國安法》拘捕壹傳媒集團創辦人黎智英，案件中共10人被捕，包括黎智英、黎智英兩子、4名壹傳媒集團高層、前眾志成員周庭等。黎智英通宵拘留在旺角警署，今（11日）早10時許黎乘搭警方七人車離開，據悉他被帶到西貢一遊艇會搜查。上午11時，黎智英乘坐的七人車到達遊艇會，其代表律師亦在場。在車上逗留半小時後，黎智英戴上手銬，在警員押解下前往遊艇搜索。

下午12時05分，黎智英離開遊艇會，再次登上七人車，相信返回旺角警署。

近200警員大舉搜查近8小時的壹傳媒大樓，今早回復正常運作，員工乘搭穿梭巴士上班，如常拍卡出入。《蘋果日報》昨發表聲明，對於警方大樓封鎖搜查，感到極度憤怒，並予以最強烈譴責，強調「必定緊守崗位，捍衞新聞自由。」

《蘋果日報》照常出版，更加印20萬份至55萬份，大批市民排隊購買。（李澤彤攝）

涉案被捕的周庭，其社交網站更新她仍然被扣留於大埔警署。昨晚在律師陪同下，警方已向周庭進行一次錄影查問，據知今午會再次進行查問，暫未知何時可以保釋。據其fb帖文，警方於周庭家中撿走其手機、電腦，及部分文宣物品。