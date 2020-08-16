元朗旺角掃毒行動　警拘三男五女　檢總值近7萬元「冰」毒氯胺酮

警方多區打擊毒品活動，在旺角及元朗區拘捕3男5女，檢獲「冰」毒、氯胺酮等毒品，總值約6.7萬元。旺角警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查，昨日（15日）晚上約8時進行代號「披星」（STARCLOTH）的打擊毒品行動，在旺角廣東道一個工業大廈的單位內截查一名38歲姓胡本地女子，並在其單位內檢獲約88克懷疑冰毒、一支懷疑大麻煙、小量懷疑大麻花、兩個電子磅及數個透明可再封膠袋。該女子涉嫌販毒被捕，現正被扣留調查。行動中檢獲毒品總市值約5.4萬元港幣。

旺角警區特別職務隊人員在廣東道一個工業大廈單位，檢獲市值約5.4萬元毒品。（警方提供）

另外，元朗警區反三合會行動組人員於前日（8月14日）凌晨約2時15分展開掃毒行動，突擊搜查天水圍兩個酒店房間，在房間內檢獲約25克懷疑「冰」毒、小量懷疑氯胺酮、兩個懷疑「冰」壺、一個電子磅、一批懷疑吸食毒品工具及一批包裝工具。行動中檢獲的毒品總值約1.3萬元。行動中3名男3女年齡介乎27至31歲，涉嫌販毒及藏有工具可作吸食毒品用途被捕。另外，一名21歲女子亦涉嫌藏毒被捕。

其中一名31歲男子及一名27歲女子已被暫控一項販毒罪及一項藏有工具可作吸食毒品用途罪，案件已於昨日（15日）屯門裁判法院提堂。其餘被捕男女已獲准保釋候查，須於9月中旬向警方報到。