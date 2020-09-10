行山被雷劈｜觸電者會灼傷或心跳停頓　專家籲棄用金屬物品避雷擊

今早（10日）將軍澳衛奕信徑一名49歲晨運婦被雷劈中，她右腰雙腳灼傷送院。攀山專家鍾建民指一旦遇上天氣劇變，行山人士應盡快離開高地及空曠地方，身穿雨衣可降低被雷劈的風險，而本港部分山徑有小亭，讓行山人士休息及暫避；急症科專科醫生馮顯達表示，觸電人士輕則會被電流灼傷及耳膜破裂，重則有機會心跳停頓。一旦發現有行山人士觸電，事主應先留意自身安全，再檢查對方是否有呼吸脈搏。

攀山專家鍾建民表示，由於閃電經常發生在電光火石之間，為了減少「被劈中」的情況應該棄用金屬物品。至於今次事件的女子是否因擔遮被雷劈，鍾指因於太多因素難以一概而論。他指出，一旦遇上天氣劇變，應盡快離開高地及空曠地方。

鍾指出，假如使用雨傘時不小心跌倒，相對難平衡身體及增加受傷機會，他建議行山人士可以帶備雨衣，因雨衣相對輕便、膠質亦相對降低被雷劈的風險。另外，行山人士出發前應該留意天文台資訊，「資訊同科技都發達咗，大家出發前要睇天文台預報，行山時都會安心啲！」

專家：不建議於大石樹木下避雨 應該盡快落山

今早7時正至7時59分，天文台錄得新界東40次「雲對地」閃電次數，該時段正值女事主被雷劈中的時間。鍾建民表示，本港不少山徑處於雷電交界區、雲層下面位置，包括馬鞍山昂平。

對於有人稱雷雨交加時，可以到大石或樹蔭下暫避，鍾指上述做法不太適合。他解釋，有研究指當大石、樹木滲入雨水後被雷劈中，在附近的人及動物均有機會觸電。因此一旦發現風雲變色或有雷聲，應該盡快落山。

台灣及日本設「緊急山莊」 本港部分山徑有小亭

行山人士避雨設施是否不足？鍾建民指出，台灣及日本不少行山區域均設有「緊急山莊」讓行山人士休息及暫避，至於本港部分行山徑設有小亭，包括鳳凰山、麥理浩徑近馬鞍山段及茅坪等地。

行山遇雷暴注意事項： 1. 找建築物入內暫避； 2. 盡快落山往地勢較低的地方； 3. 遠離樹木、桅杆或導電性高的物體； 4. 蹲著，腳尖企高及掩耳，膠袋墊腳底； 5. 金屬物品及手機等用膠袋句好，暫放山邊； 6. 行山前要留意天文台的資訊。

警方正調查事件，並檢獲1把屬於女事主的雨傘。 （鄧詠中攝）

醫生：嚴重者有機會心跳停頓

急症科專科醫生馮顯達表示，觸電人士傷勢可分為輕微至致命，輕微者可能會被電流灼傷及耳膜破裂等，嚴重者則有機會心跳停頓。馮醫生指出，觸電人士有機會出現神經線損毀、白內障等後遺症。

至於一旦發現有行山人士觸電，應該先保障安全及留意附近情況，於安全情況下檢查對方狀況，包括是否有知覺及心跳。假如事主處於清醒狀態，可以慢慢將他移至安全地點。相反對方沒有呼吸脈搏，應該為他進行心肺復甦法並保持對方保道暢通。