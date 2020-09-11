旺角女子被指欠債10萬元遭4男擄上車　1小時後獲釋自行往警署報案

今日凌晨（11日）零時許，有市民及一網台記者拍攝到一名女子在旺角運動場道洗衣街交界一體育館對開位置，疑遭4名男子強行推上一輛黑色房車上，期間女子不斷高呼救命。私家車擄獲女子後迅速離開。警員接報到場，封鎖事發現場附近調查，檢獲一隻懷疑是女事主遺下的右腳拖鞋。女子失蹤一小時後獲釋，自行到警署報案。 根據車牌資料顯示，該輛黑色房車屬於馬鞍山一名女車主所有。據了解該車早前在沙田被偷去。

女子疑被擄經過

據悉女事主28歲無業，報稱居於旺角一酒店。她被擄走約1小時後，自行坐的士到旺角警署報案，身體並無受傷，毋須送院。她事後接受網媒訪問指，原本相約朋友外出「飲嘢」消遣，突然被4名男子擄上車，並稱「我同佢（數名男子）無結怨，亦都無話爭人哋錢，無做過啲對唔住人哋嘅行為。」



女事主表示被人帶上山頭，更被指欠債10萬元，但由於「一直（被人）夾住個頭，睇唔到前面嘅路」，只知有一名年約20至30歲的男子取走其電話，並以其電話致電他人。後來對方疑得悉有人報警，始將她載返旺角運動場道放行，她隨即進入旺角警署報案。

她回憶被擄走時情況，指「好驚掙扎啦，因為我都唔知發生咩事，我都唔知佢會對住我作出咩不良行為，我受到威脅喎我俾人夾，梗係好驚嗌救命啦……好彩無事，我都好驚，因為我都有小朋友。」她擔心日後再發生同類事件，已向警方提供片段。



現場消息指，案件現交由旺角警區刑事調查隊接手，暫遁「非法禁錮」方向調查。至於女子與涉案人士是否相識，仍在調查中。