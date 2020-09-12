將軍澳單車男險撞放狗母子　遭4人伏擊打至面骨裂　女友尋目擊者

將軍澳前日（10日）晚上發生襲擊案，一名30歲男子於至善街被4名男子圍毆，頭、手腳、身體多處受傷，4名兇徒其後逃去。網上片段拍得事件經過，4名男子不斷用手拳打及掌摑事主，又斥責事主「知錯未呀」。 事主友人透露事主當時於單車徑上踩單車，險撞一對於單車徑上放狗的母子，其後曾發生口角，至約半小時後事主再返回上址，竟被該名青年及另外3名男子伏擊，面部骨裂、右手亦有骨折，目前仍於醫院留醫。事主女友呼籲當日於現場的目擊者希望能提供資訊協助警方緝兇。

事發周四晚上11時許，途人報案指於至善街有4名男子用手向男事主施襲，原因不明，4人其後逃去。30歲姓林男事主身體多處受傷，清醒被送到將軍澳醫院治理。警員到場調查，案件列作襲擊致造成實際身體傷害（AOABH），由將軍澳警區刑事調查隊第二隊跟進，暫未有人被捕。網上片段拍得事件經過，4名男子不斷用手拳打及掌摑事主，身穿灰衣的男事主狀甚痛苦不斷躲避，其間有男子不斷以粗言辱罵事主，又斥責事主「咁無品德嘅你？」、「講句對唔住大X哂呀？」、「知錯未呀」。

傷者面骨裂、右手骨折

姓林男傷者的女友吳小姐接受《香港01》訪問，指傷者面部骨裂及頭部受傷縫針「腫到豬頭炳」，右手亦有骨折，現時仍要待醫生觀察決定是否需要做手術。吳小姐引述林指，當晚他踩單車經過上址時，單車徑上有一對母子正在放狗，險些被其單車撞及，其後雙方發生口角，林提醒對方單車徑上放狗容易發生危險，應返回行人路，當時對方一名紋身青年情緒激動，惟林未有理會並離開。至約半小時後林再踩單車返回經過上址，竟被該名青年及另外3名男子伏擊，其後4人逃去。吳小姐指4名男子均是穿著拖鞋，估計為附近居民。

吳小姐稱傷者為一名專業人士，他至今仍於醫院留醫未能上班，其家人均希望能早日將該4名兇徒繩之於法，因此她於Facebook發帖，呼籲當日於現場的目擊者希望能提供資訊協助警方緝兇。