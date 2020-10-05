美心集團女婿中環墮樓亡　妻子伍淑芬﹕我唔想接受訪問

今日（5日）下午4時許，中環都爹利街8號香港鑽石會大廈，一名男子被發現倒臥在平台位置奄奄一息，懷疑他由高處墮下，警方接報到場，救護人員證實男子傷重不治，警方正就事件展開調查。據了解，死者為美心集團女婿周裕農，現年70歲，於上址21樓其公司的辦公室墮下，倒臥六樓平台身亡。現場消息指，周疑因病厭世，事件無可疑。《香港01》記者曾致電其妻子伍淑芬了解，惟她僅表示﹕「唔好意思，我唔想接受訪問。」

消息指，墮樓70歲死者為上海顏料大王周宗良的孫兒周裕農，其妻子為美心家族成員、現年68歲的伍淑芬，她亦是美心食品母公司香港食品有限公司候補董事。伍淑芬是98歲的父親伍沾德的二女兒，其胞姐是多番抨擊反修例運動的伍淑清。《香港01》記者曾致電伍淑芬了解，在表明記者身份後，伍淑芬僅稱﹕「唔好意思，我唔想接受訪問。」然後掛斷電話。

翻查資料，周裕農有海外銀行工作背景，曾任日本東京銀行顧問、美國芝加哥第一國民銀行助理副總裁等。周今日下午於中環鑽石會大廈21樓一個辦公室打開窗戶後墮下，該辦公室為第一服務有限公司，周是該公司的董事及秘書。

周裕農。（網上圖片）

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