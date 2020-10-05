潛水溺斃｜36歲男遺年幼子女　遺孀奔波辦後事﹕失去了所愛的人

西貢大浪灣昨午（4日）發生潛水意外，一名36歲飛機維修主管偕友出海潛水，他尚未開始下潛，突然在海面上揮動雙手求救，友人急忙將他救回船上，惟他嘔吐後陷昏迷，直升機送院搶救後不治。據了解，死者與妻子育有一對年幼子女，年僅8歲及1歲，長女驚悉父親離世噩耗後情绪低落，哭成淚人；幼子亦似有所感，全日不肯叫「爸爸」。而遺孀兩日來到處奔波，為亡夫辦理身後事，並在社交網站facebook上留言悲慟稱﹕「失去了所愛的人」。

男事主由直升機送院搶救。

據了解，36歲姓陳死者，為香港飛機工程有限公司的飛機維修主管，深諳水性，持有進階開放水域潛水員照牌（AOW）。一名女親友透露，陳結婚多年，與妻子育有8歲女兒及1歲兒子，一家四口與外母同住屯門一單位。陳是家庭經濟支柱，妻子為家庭主婦，負責照顧子女。他們家庭生活美滿，與外母關係亦不俗。

事發後遺孀四處奔波，為亡夫辦理身後事，年幼子女則交由外母暫時照顧。據悉，死者長女知悉父親意外離逝後，淚如雨下，悲傷不已；而幼子年紀尚少，但似乎明白爸爸已不在人世，這兩天「唔肯叫爸爸」。死者妻子亦難掩悲痛，昨日將facebook狀態更新為「失去了所愛的人」，又留言稱﹕「發生得太突然！」，不少友人留言着她要好好保重。

遺孀在Facebook上留言悲傷稱﹕「失去了所愛的人」。（網上圖片）

女親友又指，陳離世後，妻兒三人孤苦伶仃，經濟上可能遇困難，「（遺孀）要湊兩個小朋友，都做唔到嘢」，女親友亦替其感到憂心。

消息指，新冠肺炎疫情肆虐前，死者間中與一名姓黃44歲男同事相約潛水。近日疫情稍有緩和，加上適逢中秋長假期，陳遂與黃及另外五名友人參與潛水團。他們一行七人在昨晨（5日）上午9時許，在西貢碼頭登船前往大浪灣，之後進行首次潛水，當時陳並無異樣。其後眾人返回船上享用午膳，其間沒有飲用任何酒精飲品。

至下午1時許，七人再度下水，準備第二次潛水。當時他們仍未下潛，黃驚見陳在海面揮動雙手，疑似遇溺。黃見勢色不對，急忙游向陳及將他救回船上。陳嘔吐大作，未幾不省人事，毗鄰船隻的船家見狀報警求助。陳由飛行服務隊直升機送往東區醫院搶救，惜返魂乏術，終告不治。

香港飛機工程有限公司發言人表示，事件中離世的陳先生為公司的員工。公司已經與其家屬聯絡及表達深切慰問，並會提供適切協助。