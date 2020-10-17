兩男扮住客、升降機維修員　涉爆竊4公屋單位　掠50萬元財物被捕

香港仔華貴邨及華富邨一個月內發現4宗公屋爆竊案，損失財物共約50萬，警方拘捕兩名分別31至35歲男子。警方指疑犯作案佈局精密，假扮住客及升降機維修員進入大廈，並會觀察單位信箱、電錶，挑選長時間無人居住的單位作案，又指其中一名被捕人為升降機維修員，相信有人利用升降機槽隱閉處處理贓物，避開閉路電視後離開。

西區重案組第二隊高級督察王國榕表示，警方9月至今接獲4宗報案，指其位於香港仔華貴邨及華富邨共4個單位被爆竊，損失包括現金、金器及家庭電器等，共值約50萬。警方根據調查及情報搜集，鎖定兩名涉案男子，昨日（16日）於香港仔兩住宅單位拘捕兩名分別31及35歲男子，檢獲部分犯案用爆竊工具包括電鑽、螺絲批等，並起回部分贓物。該兩名男子涉嫌爆竊被捕，現正被扣留調查。案件交由西區警區重案組跟進。警方正調查被捕男子是否與區內其他同類爆竊案有關。

王國榕指疑犯作案佈局精密，假扮住客及升降機維修員進入大廈，並會觀察單位信箱、電錶，挑選長時間無人居住的單位作案。另外疑犯主要於凌晨犯案，以工具打開鐵閘、木門或擊毀走廊窗口等闖入單位。王國榕又指其中一名被捕人為升降機維修員，相信有人利用升降機槽隱閉處處理贓物，避開閉路電視後離開。王國榕呼籲保安業界保持警剔，留意可疑人出入大廈及作登記，又希望住戶守望相助，見到可疑人應通知保安或報警。