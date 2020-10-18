【珍惜生命】坪石邨女子疑產後抑鬱尋死　逾4小時被勸服送院

昨(17日)晚上11時半，九龍灣坪石邨金石樓一名女子，疑因產後抑鬱，在照顧初生嬰兒時情緒波動，被丈夫發現她反鎖自己在廚房內拒絕開門，丈夫恐妻子有意外報警求助。救援人員到場向女事主勸說無效，消防員在地下開氣墊，警方鐵甲威龍亦到場戒備。談判專家稍奉召到場協助，至凌晨3時許，事件歷時近5小時，事主終被勸服送院檢查。