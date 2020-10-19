撤走水馬．多圖直擊｜多間警署續圍封　消息：各區自行評估需要

去年逃犯條例爭議下衝突不斷，警署成為示威目標，灣仔警察總部兩度遭衝擊圍堵，警方其後在間警署外設水馬陣防衛。警察總部及各區警署圍封逾年，近日開始移除水馬陣。記者今日到港、九、新界多個警署視察，發現尖沙咀、油麻地及元朗的警署已撤走水馬；而旺角、深水埗、秀茂坪、葵涌、屯門5間曾被圍堵或擲汽油彈的警署，以及主要拘留示威被捕人的北角警署則仍然被水馬包圍。據了解，警察總部會加派警員在附近巡邏，以閉路電視、圍欄等確保警署安全，至於其他警區自行評估風險，若可行將在月內將水馬全部拆走。

▼▼已拆水馬警署▼▼

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▼▼未拆水馬警署▼▼

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去年6月逃犯條例修訂爭議示威不斷，示威者兩度圍堵灣仔警察總部，要求釋放被捕示威者，其後特首辦、警察總部、政府總部等主要政府建築物外，築起兩米高水馬陣。之後示威活動蔓延至十八區，各區警署成為示威者針對的目標，警方遂安排水馬圍封各個警署。

警察總部圍封逾年，昨日（18日）移除水馬陣。據悉警察總部會加派警員在附近巡邏，以閉路電視、圍欄等確保警署安全。記者今日（19日）亦到各區視察，原本有水馬圍封的尖沙咀警署正門，現已拆除水馬。油麻地警署地處遠離衝突區域，沒有警方設置的水馬。至於去年7月21日發生白衣人襲擊事件的元朗，該區警署的水馬及鐵閘亦已全部移走。

而旺角、深水埗、秀茂坪、葵涌、屯門5間曾被圍堵或擲汽油彈的警署，以及主要拘留示威被捕人的北角警署，仍然被水馬包圍。消息指各區警署自行評估風險，決定是否拆除水馬。北角街坊康小姐認為，水馬影響居民出入「塞住條路好唔方便」，市民不時要行出馬路，險象環生。在附近讀書的蔡同學亦認為「拆咗（水馬）方便啲，近排少咗（示威遊行），無呢個需要（設水馬）。」

在北角讀書的蔡同學亦認為「拆咗（水馬）方便啲，近排少咗（示威遊行），無呢個需要（設水馬）。」（蔡正邦攝）

▼▼警察總部外水馬陣今昔對比▼▼