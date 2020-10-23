先達廣場手機舖爭生意變毆鬥　10男被捕

旺角先達廣場周一及周二（19日及20日）發生打架案及刑事毀壞案，警方調查發現，雙方因爭生意而引起衝突，先後拘捕10名男子，涉嫌在公眾地方打架、普通襲擊及刑事毀壞。警方表示，雙方因生意問題素有積怨，但首次發生大型衝突事件。

↓↓周一（19日）情況↓↓

旺角警區總督察（刑事）周家文交代案情表示，周一（19日）下午約2時25分接報，先達廣場有人打鬥，警方到場發現大部分參與打鬥人士已逃去，只餘下3名年齡介乎25至38歲涉事男子。3人的手及頭部均有受傷，警方調查後相信他們均有參與打鬥，以涉嫌公眾地方打鬥將他們拘捕。

↓↓周二（20日）情況↓↓

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至周二（20日）傍晚6時許，先達廣場有一名男子正於店內工作，另一名男子突然上前拉倒店舖的玻璃飾櫃，損毀其店舖財物。受害人上前截停時，有另一群男子出現，阻止及襲擊受害人，導致受害人臉部受傷，施襲者其後逃去。警方經調查後，相信雙方因爭生意而引起衝突，並相信兩宗案件有關連。旺角警區反黑組接手調查案件，分別於周三（21日）及今日（23日）再拘捕7名男子，涉公眾地方打鬥、普通襲擊及刑事毀壞。

10名被捕男子年齡介乎23至38歲，其中5人已獲保釋候查，須於11月下旬向警方報到，另有5人仍被扣查。周家文指，雙方因生意問題素有積怨，是次雙方均有人被捕，當中部分被捕人有黑社會背景，但今次案件不牽涉黑社會成分。

周家文強調，拘捕行動仍然繼續，不排除稍後有更多人被捕。他又表示，留意到網上有人拍攝到案發經過，呼籲拍攝者與旺角警區聯絡，提供片段協助調查。

旺角警區刑事部總督察周家文交代案情。（陳康智攝）

事發於周一（19日）下午2時許，先達廣場內有店舖懷疑因顧客問題發生爭執。網上流傳片段，10多名男女先口角繼而動武，警方到場拘捕3名男子涉嫌在公眾地方打架。至周二（20日）近7時，同一字號手機維修店遭人拉倒手機陳列玻璃櫃刑毀，玻璃碎片和手機散落一地，其後10多名惡漢趕至，當中有人手持鐵通及掃把，與店員爆衝突互毆。店舖一名男職員受輕傷，需送院治理。