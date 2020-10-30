旺角男子向露宿者頭上撒尿　稱醉酒無為意　遭街坊圍罵終跪地道歉

旺角發生一宗令人側目的事件。大約昨晚（29日）10時許，據報一名身穿恤衫、牛仔褲、蓄短髮中年眼鏡男，在旺角砵蘭街新興大廈停車場出口旁的走火梯門口小解，但原來該走火梯門口，有一名露宿老翁正在睡覺，頓時被淋得滿頭尿液。有街坊見狀立即出言指罵，其時有街坊取出電話拍攝該名男子，亦有網媒記者得悉事件，立即趕到現場開網上直播。

據網媒記者指出，當時該名男子被街坊圍罵，要求他向該名露宿者道歉，卻出言反擊「凶返人地」，及以粗言應對指罵對方。惟對罵聲浪驚動其他食肆員工及途人圍觀，最終該名男子在路邊跪地向街坊道歉：「我真係唔X知佢喺條巷度，我唔係蝦佢㗎!」期間有人用水潑向男子，但未有濺中。

有街坊繼續喝罵：「你做乜喺人地頭上屙尿?人嚟㗎!」該男子卻講出「悔氣」說話：「你係咪想打X我啫?」又稱：「對唔住，我係唔X啱，我飲大咗真係睇佢唔到!」隨後該名男子離開現場，又進入便利店購物，稍後則與在場網媒記者互相舉機拍攝，最終該男子登上一輛的士離開，關門時卻大叫：「上網啦!」

據該網媒記者稱，事後購買了數樽蒸餾水予該名露宿者清潔。《香港01》記者稍後到新興大廈了解事件，惟該名露宿老翁以「瞓覺」為由拒絕受訪及協助，隨即用布拉過頭，抱頭大睡。而露宿者身旁亦有3樽蒸餾水，其中2樽在膠袋內，1樽已取出，但仍「原封不動」，相信老翁仍未清理身體。

據街坊指出，該名老翁已在上址露宿多年。而翻查現時使用、在2019年拍攝的Google街景圖片，亦可見到一名露宿人士在上址走火梯口睡覺，但由於Google為圖片中的人士樣貌做了模糊效果，故未能確定是否為該名老翁。