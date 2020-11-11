奪命車禍│沙田鄉事會路三車相撞　私家車翻側　鐵騎士重創送院亡

沙田發生奪命車禍。今（11日）早約11時半，沙田鄉事會路近瀝源邨榮瑞樓對開，發生3車相撞意外，涉及的士、電單車及私家車，其中電單車司機重傷倒地，人車分離，鐵騎士昏迷由救護車送院搶救，其後證實不治。而涉事的私家車翻側，橫亘路中。警方及消防接報到場，正封鎖現場調查意外原因。

現場所見，的士旁邊有大量鮮血跡，相信事發時鐵臨士倒臥在的士旁。

運輸署宣佈，因交通意外，介乎源禾路及大埔公路沙田段之間的沙田鄉事會路(往沙田港鐵站方向)近好運中心的全線現已封閉。現時上址交通繁忙。