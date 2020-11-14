新界南總區反非法賽車行動拘18人　123司機涉超速被票控

新界南總區交通執行及管制組特遣隊人員昨今兩日進行反非法賽車行動，於各區設置偵速路障及截查懷疑非法改裝車輛，共拘捕16男2女，分別涉嫌「酒後駕駛」、「拒絕提供呼氣及血液樣本」、「危險駕駛」、「藥後駕駛」、「駕駛未獲發牌照車輛」、「駕駛時未有第三者保險」等罪名。行動中，警方共向123名超速駕駛的司機發出定額罰款通知書；43輛車輛被偵測超速，警方稍後會向有關司機發出檢控傳票；8輛私家車司機獲發缺點車輛報告，警方後會向涉案司機發出傳票。

新界南總區於昨日（13日）至今日（14日）凌晨在區內進行代號「火炬」的反非法賽車行動。行動中，人員共向123名超速駕駛的司機發出定額罰款通知書。

人員在馬鞍山路及青葵公路設置大型偵速路障，共要求746名司機進行酒精呼氣測試，當中8名年齡介乎26至55歲本地男司機未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」；一名44歲本地男司機涉嫌「拒絕提供呼氣及血液樣本」被捕；另一名35歲本地男司機則因欠交交通罰款被通緝而被捕。所有被捕男子已獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報到。

私家車遇查逃走 兩男女乘客被捕

另外，警方於青葵公路設置偵速路障時，分別有兩輛私家車未有依照警員指示停下並衝過路障，其中一輛私家車被警員於屯門公路截停，該名34歲本地男司機涉嫌「危險駕駛」及「藥後駕駛」被捕。另一輛私家車逃至屯門紫田村撞及一輛私家車，車上一名男司機及三名男乘客下車逃走，其後一名22歲男乘客及車上一名18歲女乘客涉案被捕。

人員同時於各區設置偵速雷達，共43輛車輛被偵測超速，稍後會向有關司機發出檢控傳票。人員亦發現5輛車懷疑非法改裝，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，已被扣查作進一步檢驗。此外，人員向8輛私家車司機發出缺點車輛報告，稍後會向涉案司機發出傳票。

電單車疑非法改裝 警截查揭為失車拘25歲女司機

另外，人員昨日晚上巡經獅子山隧道公路時發現一輛電單車懷疑非法改裝，遂尾隨觀察，其間電單車突然失控倒地，警員上前調查後發現電單車底盤號碼與行車證不相乎，電單車並套上假車牌及一張報失行車證，經進一步查核後發現該輛電單車已於7月在九龍城區報失。該名25歲本地女司機涉嫌「擅自取去交通工具」、「盜竊」、「行使虛假文書」、「無牌駕駛」及「駕駛時未有第三者保險」被捕；一名27歲本地男乘客則涉嫌「協助及教唆犯罪」被捕。案件由沙田警區刑事調查隊第一隊跟進調查。

此外，人員分別於荃灣、沙田及大嶼山區截停兩輛私家車及一輛電單車，揭發三輛車輛行車證過期，兩名分別23及31歲本地男司機涉嫌「駕駛未獲發牌照車輛」及「駕駛時未有第三者保險」被捕，另一名30歲本地男司機則涉嫌「擅自取去交通工具」、「駕駛未獲發牌照車輛」及「駕駛時未有第三者保險」被捕。

警方呼籲駕駛人士，危險駕駛及酒後駕駛屬嚴重罪行，切勿以身試法。警方會繼續執法打擊非法賽車丶非法改裝車輛及其他交通違例事項，透過嚴厲交通執法行動以確保道路暢通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意識。